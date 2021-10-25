بسبب “جواز التلقيح”.. الأمن يمنع نبيلة منيب من دخول البرلمان
هبة بريس - الرباط
منعت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، اليوم الاثنين، من دخول البرلمان، بسبب عدم توفرها على جواز التلقيح.
وأوقفت العناصر الأمنية ببوابة البرلمان، زوال يومه الاثنين، منيب بمدخل مجلس النواب، بسبب عدم تلقيها للقاح كورونا وتوفرها على جواز التلقيح، الذي أصبح وثيقة مفروضة وإجبارية لولوج المرافق والمؤسسات العمومية.
وسمحت عناصر الأمن لعدد من البرلمانيين بالدخول للمجلس، بعد ادلائهم بجواز التلقيح، رغم تلقي بعضهم للجرعة الأولى فقط من اللقاح.
هذا ويشار الى أن مجلس النواب، أعلن قبل أيام، أنه تبعا لقرارات السلطات العمومية بشأن الإجراءات الاحترازية الجديدة بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المرافق العمومية، فإنه يتعين على جميع النواب الإدلاء بجواز التلقيح.
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20 تعليقات
رأيي بخصوص عدم دخول السيدة نبيلة منيب الى قبة البرلمان ماهي إلا لعبة سياسية .. هههههههههههه
أمام الكاميرا فقط هههههههههههه
كاميرا كاشي هههههههههههه
جواز التلقيح يجب ان يطبق على العموم كيفما كانت مهنتهم في المجتمع….
كل رعية مسؤول عن رعيته.. ……..
إنها مهزلة واضحوكة بالنسبة لها حتى التلقيح لم تستعمله ما كفايا عليها الكمامة فقط هههههههههههه.
يجب على السلطات الأمنية أن تقوم بنقطاع 1300درهم من رصيدها الشهري.ههههههههههه
لم نتوقع سيدة لها كفاءات علمية لم يكن لديها جواز التلقيح زائد انها لم تتلقح ولو بجرعة واحدة هههههههه.
منهم نأخذ العبرة والقدوة والمثل الأعلى ولكن للأسف الشديد هذآ دليل على ان جواز التلقيح ليس له أهمية عندهم …
كفى تلاعب واستهزاء بنا لهذه الدرجة سيدة لها مكانة مرموقة في المجتمع المغربي ولم يكن لديها جواز التلقيح على هذا الحال أنها لم تكن لديها بطاقة التعريف الوطنية هههههههههههه.
يجب إلغاء جواز التلقيح لأنه أصبح غير ضروري والدليل امامكم هههههههههههه.
سيري ديري التلقيح اباراكا من لعياقا
واش بهذه التصرفات تريد تحقيق الزعامة. فهي تعارض كل شيء لله لله 23مليون تلقحوا وانت لازلت متمادية في ولو طارت….
انا من رأيي يجب عليها أن تستمر على عدم أخذ جواز التلقيح عند دخولها قبة البرلمان وتتشبت بقرارهاههههه.
لايمكن منعها من الدخول الى البرلمان هذآ ليس معقولا لانه حقها الدستوري وليس هناك قانون ينص على ذالك..
يجب عليها ألا تبقى ساكتة يجب ان تدافع عن نفسها لأننا في بلد الحرية والحق والقانون.
هل هناك وثائق قانونية تجبرنا من حمل جواز التلقيح في كل مكان……
أحسن ما فعلت السيدة نبيلة منيب بعدم توفيرها على جواز التلقيح فلها ألف تحية وتقدير واجلال.
شي وحدين عاد تلقاو الجرعه الاولى، حلل وناقش
كلنا معك لانك قمت بعمل جبار يستحق منا ان نحييك على شجاعتك…..