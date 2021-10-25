بسبب “جواز التلقيح”.. الأمن يمنع نبيلة منيب من دخول البرلمان

هبة بريس - الرباط

منعت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، اليوم الاثنين، من دخول البرلمان، بسبب عدم توفرها على جواز التلقيح.

وأوقفت العناصر الأمنية ببوابة البرلمان، زوال يومه الاثنين، منيب بمدخل مجلس النواب، بسبب عدم تلقيها للقاح كورونا وتوفرها على جواز التلقيح، الذي أصبح وثيقة مفروضة وإجبارية لولوج المرافق والمؤسسات العمومية.

وسمحت عناصر الأمن لعدد من البرلمانيين بالدخول للمجلس، بعد ادلائهم بجواز التلقيح، رغم تلقي بعضهم للجرعة الأولى فقط من اللقاح.

هذا ويشار الى أن مجلس النواب، أعلن قبل أيام، أنه تبعا لقرارات السلطات العمومية بشأن الإجراءات الاحترازية الجديدة بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المرافق العمومية، فإنه يتعين على جميع النواب الإدلاء بجواز التلقيح.

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