أمن طنجة يوقف شخصين عرضا شابا للاعتداء بالسلاح الأبيض

2021-10-25 / 3:18 مساءً
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هبة بريس - طنجة

تفاعلت مصالح ولاية أمن طنجة، بسرعة كبيرة، مع مقطع فيديو تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة أمس الأحد 24 أكتوبر الجاري، يظهر قيام شخصين بتعريض ضحية لاعتداء بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض بأحد أحياء مدينة طنجة.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط، عن تشخيص هوية المشتبه فيهما، قبل أن تتمكن عناصر الشرطة من توقيف أحدهما وهو في حالة سكر متقدمة، وذلك بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه الموقوف لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثاني.

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