السفير السعودي بالرباط يجدد التأكيد على دعم بلاده لمغربية الصحراء

هبة بريس

جدد سفير المملكة العربية السعودية بالمغرب، عبد الله بن سعد الغريري، اليوم الإثنين بالرباط، التأكيد على “الموقف الثابت والمبدئي والمعلن” لبلاده حول مغربية الصحراء والوحدة الترابية للمملكة.

وأضاف الغريري، في تصريح للصحافة عقب استقباله من قبل رئيس مجلس النواب، السيد رشيد الطالبي العلمي، أن “أمن واستقرار المملكة المغربية من أمن واستقرار المملكة العربية السعودية”، مبرزا العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين في جميع المجالات.

وأشار في هذا الصدد، إلى التنسيق والتشاور المستمرين اللذين يطبعان العلاقات بين البلدين على مستوى السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، معربا عن أمله في تحقيق مزيد من التقدم والازدهار للبلدين الشقيقين.

من جهته، أشاد الطالبي العلمي بوقوف المملكة العربية السعودية على نحو دائم وواضح إلى جانب المغرب، وبدعمها الثابت لمغربية الصحراء وسيادة المملكة على كل أراضيها.

وأضاف أن هذا اللقاء شكل مناسبة للتباحث حول عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 0 5