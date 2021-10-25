الأمن يحبط عملية اقتحام جماعية لمليلية المحتلة ويوقف 31 شخصا

2021-10-25 / 1:29 مساءً
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هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الأحد ، من إجهاض مخطط لتنظيم عملية للهجرة غير الشرعية عن طريق تسلق السياج الحديدي بين مدينتي الناظور ومليلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الأبحاث والتحريات المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من توقيف سبعة مرشحين للهجرة السرية، ستة منهم سودانيون وشخص واحد من بوركينافاسو، وذلك مباشرة بعد وصولهم إلى مدينة الناظور وبحوزتهم معدات حديدية تمت صناعتها خصيصا لتسلق السياج الحديدي.

وفي سياق هذا البحث، يضيف البلاغ ، أوقفت الشرطة القضائية بالناظور بتنسيق مع نظيرتها بمدينة وجدة 24 مرشحا إضافيا، من جنسيات سودانية وتشادية ومن غينيا كوناكري، كانوا يستعدون للسفر للمشاركة في عملية تسلق السياج الحدودي باستعمال معدات حديدية مماثلة.

وأشار إلى أن التحريات المتواصلة في هذه القضية مكنت من توقيف صاحب محل الحدادة الذي ينشط في صناعة معدات التسلق، مع علمه باستعمالها في الهجرة السرية، كما تم توقيف مالك المنزل الذي كان يأوي المرشحين للهجرة غير المشروعة.

وخلص البلاغ إلى أنه تم إخضاع جميع المشتبه فيهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف كافة المتورطين في تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة الضالعين في هذه القضية.

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