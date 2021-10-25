“إكرام الميت” .. مجلس برشيد يحدث خدمة مجانية لتوفير مستلزمات الدفن والعزاء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

في بادرة طيبة نالت استحسان ساكنة المدينة، التزم طارق القديري رئيس المجلس الجماعي لبرشيد المنتخب حديثا باستحداث خدمة تحت مسمى “إكرام الميت”.

هاته الخدمة الجديدة، و حسب مصادر من داخل المجلس، نالت قبول كل الأعضاء الذين حضروا الاجتماع الأخير لمجلس الجماعة، حيث تقرر الالتزام بتوفير كل المستلزمات المتعلقة بالدفن و العزاء بشكل مجاني تتكلف به جماعة برشيد.

و التزم المجلس الجديد بقيادة القديري بإحداث مكتب خاص بمسمى “إكرام الميت” هدفه تلقي اتصالات الراغبين في الاستفادة من هاته الخدمة عبر رقم أخضر اقتصادي و توفير سيارة النقل و لوازم الكفن ودفن الميت مع توفير الخيمة لاستقبال التعازي.

و يروم المجلس الجديد من خلال هذا القرار تخفيف العبء نسبيا على الساكنة خاصة في ظل العراقيل و الصعوبات التي تطبع عادة عملية البحث عن خيمة التعازي و إجراءات نقل الميت، و هي المبادرة التي نالت استحسان الساكنة فور علمهم بتفاصيلها.

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