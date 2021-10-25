“إكرام الميت” .. مجلس برشيد يحدث خدمة مجانية لتوفير مستلزمات الدفن والعزاء
في بادرة طيبة نالت استحسان ساكنة المدينة، التزم طارق القديري رئيس المجلس الجماعي لبرشيد المنتخب حديثا باستحداث خدمة تحت مسمى “إكرام الميت”.
هاته الخدمة الجديدة، و حسب مصادر من داخل المجلس، نالت قبول كل الأعضاء الذين حضروا الاجتماع الأخير لمجلس الجماعة، حيث تقرر الالتزام بتوفير كل المستلزمات المتعلقة بالدفن و العزاء بشكل مجاني تتكلف به جماعة برشيد.
و التزم المجلس الجديد بقيادة القديري بإحداث مكتب خاص بمسمى “إكرام الميت” هدفه تلقي اتصالات الراغبين في الاستفادة من هاته الخدمة عبر رقم أخضر اقتصادي و توفير سيارة النقل و لوازم الكفن ودفن الميت مع توفير الخيمة لاستقبال التعازي.
و يروم المجلس الجديد من خلال هذا القرار تخفيف العبء نسبيا على الساكنة خاصة في ظل العراقيل و الصعوبات التي تطبع عادة عملية البحث عن خيمة التعازي و إجراءات نقل الميت، و هي المبادرة التي نالت استحسان الساكنة فور علمهم بتفاصيلها.