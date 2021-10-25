ظهرا في فيديو يسرقان باستعمال دراجة نارية.. توقيف شخصين بمراكش

2021-10-25 / 12:41 مساءً
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هبة بريس - مراكش

تفاعلت مصالح ولاية أمن مراكش، بسرعة كبيرة، مع مقطع فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخصان على متن دراجة نارية وهما يلوذان بالفرار بعدما ارتكبا عملية للسرقة بالشارع العام، حسب ما ورد في التعليقات المنشورة .

وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط، من تشخيص هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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