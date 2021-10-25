السودان.. البرهان يفرض الطوارئ ويحل مجلسي السيادة والوزراء

2021-10-25 / 11:39 صباحًا
0
هبة بريس - وكالات

أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان اليوم الاثنين حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وحل مجلس السيادة الانتقالي والحكومة، متعهدا بتشكيل حكومة كفاءات تدير المرحلة الانتقالية في البلاد.

كما قرر البرهان في بيان للشعب منذ قليل “إنهاء ولايات الولاة وتجميد عمل لجنة إزالة التمكين وإعفاء وكلاء الوزارات” مشيرا إلى أن القوات المسلحة استجابت لمطالب الشعب، لاستشعارها الخطر ما دفعها لاتخاذ قرار بتصحيح مسار الثورة.

وأكد البرهان الالتزام بالوثيقة الدستورية، حتى تشكيل حكومة كفاءات وطنية تراعي في تشكيلها التمثيل العادل لأهل السودان قبل نهاية نوفمبر عام 2023، متعهدا بإشراك الشباب في برلمان ثوري يراقب أداءها.

وأعلن “تجميد عمل لجنة إزالة التمكين حتى مراجعة عملها وتشكيلها

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of الصحة العالمية: القضاء على كورونا أصبح “في متناول اليد”

الصحة العالمية: القضاء على كورونا أصبح “في متناول اليد”

2021-10-25 / 1:44 مساءً
Photo of بعد تسجيل إصابات جديدة بكورونا.. الصين تفرض إغلاقا في عدة مناطق

بعد تسجيل إصابات جديدة بكورونا.. الصين تفرض إغلاقا في…

2021-10-25 / 12:26 مساءً
Photo of الخارجية السودانية: أي انقلاب مرفوض وسنقاومه بكافة الوسائل

الخارجية السودانية: أي انقلاب مرفوض وسنقاومه بكافة الوسائل

2021-10-25 / 9:55 صباحًا
Photo of السودان.. قوات مسلحة تعتقل مسؤولين وتضع حمدوك قيد الإقامة الجبرية

السودان.. قوات مسلحة تعتقل مسؤولين وتضع حمدوك قيد الإقامة…

2021-10-25 / 9:24 صباحًا
Photo of الإكوادور.. مصرع 4 متسلقي جبال على الأقل إثر انهيار ثلجي

الإكوادور.. مصرع 4 متسلقي جبال على الأقل إثر انهيار…

2021-10-24 / 11:30 مساءً
Photo of أهان تبون ..القضاء الجزائري يرفض الإفراج عن رئيس حزب سياسي

أهان تبون ..القضاء الجزائري يرفض الإفراج عن رئيس حزب…

2021-10-24 / 9:39 مساءً
Photo of في أول مهمة رسمية له..اخنوش يصل الرياض للمشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

في أول مهمة رسمية له..اخنوش يصل الرياض للمشاركة في…

2021-10-24 / 8:41 مساءً
Photo of نيجيريا.. مصرع 25 شخصا بانفجار مصفاة للنفط

نيجيريا.. مصرع 25 شخصا بانفجار مصفاة للنفط

2021-10-24 / 8:18 مساءً
Photo of ألمانيا..العثور على31 عراقيا داخل شاحنة على الحدود مع بولندا

ألمانيا..العثور على31 عراقيا داخل شاحنة على الحدود مع بولندا

2021-10-24 / 7:48 مساءً
Photo of فرنسا.. ارسال أحدث جيل من الأقمار الاصطناعية العسكرية للفضاء

فرنسا.. ارسال أحدث جيل من الأقمار الاصطناعية العسكرية للفضاء

2021-10-24 / 7:04 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق