بيع منزل ابن خلدون بمدينة فاس.. الوزير بنسعيد: “مايروج عار من الصحة”

2021-10-25 / 10:34 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

كذب مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، الشائعات الرائجة حول بيع منزل عالم الاجتماع والمفكر العربي الشهير ابن خلدون بمدينة فاس.

وأكد الوزير بنسعيد، أن جميع ما يروج حول بيع منزل ابن خلدون، عار من الصحة.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج حواري بالقناة الثانية، أن التحقيق بشأن المنزل كشف أنه بني في القرن الـ19 في عهدة الدولة العلوية بينما حياة ابن خلدون تزامنت مع عهد الدولة المرينية.

هذا ويشار الى أن عددا من المنابر الصحفية ومواقع التواصل الاجتماعي، تحدثت خلال الأيام الأخيرة حول بيع منزل ابن خلدون بمدينة فاس، قبل أن تتحرك مديرية الثقافة بالجهة للتحقيق في الأمر.

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