سرقوا شخصا واختطفوا سيدة كانت برفقته.. اعتقال 4 أشخاص بفاس

ع محياوي _ هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و25 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز المقرون بالسرقة بالعنف.

وكانت مصالح الشرطة القضائية قد فتحت بحثا تمهيديا على خلفية توصلها بإشعار حول تعرض ضحية لعملية سرقة مقرونة بالاستيلاء على سيارته واختطاف سيدة كانت برفقته من قبل المشتبه فيهم، قبل أن تقود عملية أمنية فورية إلى تحديد مكان الضحية والسيارة التي تخلى عنها المشتبه فيهم بمحيط مسرح الجريمة.

كما أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هويات المشتبه فيهم وتوقيفهم جميعا بمدينة فاس ومنطقة “رأس الماء”، فضلا عن حجز حلي وهواتف نقالة ومتعلقات شخصية أخرى يشتبه في كونها من متحصلات عمليات سرقة تم تنفيذها بمناطق قروية ضواحي مدينة فاس.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم جميعا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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