طليق أسماء لمنور :” أتمنى لقاء إبني آدم”

2021-10-24 / 11:20 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

اختار الملحن والموزع الموسيقي التونسي عصام الشرايطي الرد على تصريحات طليقته الفنانة المغربية أسماء لمنور عبر برنامج إيتي بالعربي .

و بالدموع، أعلن الملحن و الموزع التونسي أنه محروم من رؤية ابنه آدم، مشيرا أن طفله الثاني من زوجته الحالية يحتفظ في غرفته بمجموعة من صور شقيقه الأكبر متمنيا لقائه في يوم من الأيام.

و عن إعلان أسماء المنور عن مرض طفلها، قال الشرايطي أنها لم تأخذ رأيه في هذه المسألة، و أنه ضد التصريح بنوع المرض خاصة أن المجتمع لا يرحم، على حد تعبيره.

ومن جهة أخرى، كشف عصام أنه “لم يمارس دوره كأب مع ابنه آدم، لأنه محروم من رؤيته منذ ولادته”، مضيفا أنه “يتمنى رؤية إبنه آدم و أن يخرج برفقته و يقوما بالتسوق معا”.

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