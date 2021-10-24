منيب تصف”جواز التلقيح“ بالارتجالي وترفض استغلال الجائحة لممارسة التسلط (+فيديو)
أدانت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، منع الوقفات التي نظمت اليوم في عدد من جهات المغرب، والمطالبة بعدول الحكومة عن قرار فرض ”جواز التلقيح“، مؤكدة أن قرار المنع منافي لمقتضيات الدستور الذي ينص على حق التظاهر السلمي، مع احترام التدابير الاحترازية.
وأكدت نبيلة منيب في تصريح لجريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية أن من حق المواطنيين مطالبة الدولة بإلغاء جواز التلقيح الذي تم فرضه بشكل ارتجالي وعشوائي وتم دون نقاش مجتمعي وعامي، معتبرة أن هذا القرار هو تجاوز للدستور وللمؤسسات الدستورية كالبرلمان.
وأضافت منيب، مشددة على حق المواطنات والمواطنين المطالبة بالمعلومات حول هذا الجواز ومدى فعالية عملية التلقيح، مصرحة بالقول :” هل بالفعل أدت عملية التلقيح إلى تقوية مناعة المغاربة؟، أو هل نحن معرضون لموجة وبائية أخرى سيما ونحن مقبلون على فصل الشتاء ؟“، مسترسلة بالتأكيد على أنه كان من الأجدر فرض اللقاح ضد الزكام الموسمي.
وأكدت ذات المتحدثة على أنها ترفض رفضا تاما أن يتم استغلال ظروف الجائحة لمزيد من التسلط وخرق حق الاحتجاح، معتبرة أنه لا يمكن القبول بهذا الوضع، وعلى الدولة أن تنتبه إلى خطورة ما تقوم به، مستحضرة في ذات السياق تحذير المندوبية السامية لحقوق الانسان الدول غير الديمقراطية من استغلال الجائحة للمزيد من التسلط وانتهاك حقوق الانسان.
وأشارت ذات المتحدثة لميكروفون الجريدة، على أنه كانت هناك مبادرات عديدة من قبل المواطنين، ومن طرف أطباء ومختصين ضد تلقيح الأطفال، كما تم توقيع عرائض مناوئة لقرار الإلزام ومطالبة بجعل التلقيح إختياري وأن لايكون جواز التلقيح مبادرة لفرضه ضدا على العهود الدولية التي وقع عليها المغرب، مؤكدة أن التدخل الأمني الذي حصل اليوم بهذا الشكل من السلطوية والعنف لن يثني المغاربة عن الدفاع على حقهم في الحصول على المعلومة وحقهم في حماية صحتهم.
14 تعليقات
كل كلام السيدة نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي كلام على صواب يجب على الحكومة الجديدة ان تتدخل في أسرع وقت حتى لايتطور الوضع الى عنف وجرائم..
يجب ان تكون مضاهرات سلمية بدون عنف .
بالفعل هذآ القرار الذي اتخذته الحكومة الجديدة قرار عشوائي يتنافى مع الللدستور ….لهذا يجب عليها التراجع عن قرارها بشأن جواز التلقيح المفروض على المواطنين والمواطنات.
والله إمرأة ب 1000 رجل ومايزيد.
لم نرى أحدا من البرلمانيين يتحدث عن هذا القرار المجحف في حق المواطنين كلهم ينتضرون أجرتهم الأولى ولا يهمهم شيء آخر.
ماهي الا لعبة سياسية عشوائية من طرف الحكومة الجديدة لانهم يعرفون جيدا ان هذآ القرار يتنفى كليا لمقتضيات الدستور .
كلنا نبيل منيب الانسانة التي تدافع على حق المواطن المغربي .
لنا حق في التضاهرات ولايمكنهم ان يمنعوننا .كما انتزعوا منا حقوق كثير ولزمنا الصمت…..
هذه الدولة لايهمها سوى نفسها فقط أما المسكين الذي يتقضى مبلغ بسيط جدا لايكفيه في توفير معيشته اليومية الأسعار ساروخية والاجور منخفضة ولا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم وتاخذون قرارات تافهة وعبثية.
إذا اصرت الحكومة الجديدة على قرارها التافه فالمغرب سيتراجع بشكل كبير في المجال الاقتصادي والاجتماعي وخلق صراع بين الشعب والحكومة. ..
إن العنف سيؤدي إلى نتيجة سلبية لايحمد عقباها اللهم ارفع عنا هذآ الوباء والبلاء وارحم موتانا واشفي مرضانا يارحم الراحمين إنك سميع مجيب الدعاء يارب.
ليس من حقهم قمع وقهر المتضاهرين ماكفايا حكرة وظلم مافعلتموه لنا من قبل .ايفي الحجر الصحي المشدد علينا.حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.
كل المغاربة من طنجة إلى لكويرة يطالبون بالتغيير والاصلاح وليس في التفهات التي لا جدوى منها سوى صداع الرأس منكم.
اخنوش ذهب الى السعودية وترك الشعب يتخبط مع الحكومة هههههههه.
لاداعي للقمع لان هؤلاء المتظاهرين يطالبون فقط بكرامتهم والسلطة تمنعهم بطرق غير شرعية ….