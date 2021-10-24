منيب تصف”جواز التلقيح“ بالارتجالي وترفض استغلال الجائحة لممارسة التسلط (+فيديو)

هبة بريس - الرباط

أدانت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، منع الوقفات التي نظمت اليوم في عدد من جهات المغرب، والمطالبة بعدول الحكومة عن قرار فرض ”جواز التلقيح“، مؤكدة أن قرار المنع منافي لمقتضيات الدستور الذي ينص على حق التظاهر السلمي، مع احترام التدابير الاحترازية.

وأكدت نبيلة منيب في تصريح لجريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية أن من حق المواطنيين مطالبة الدولة بإلغاء جواز التلقيح الذي تم فرضه بشكل ارتجالي وعشوائي وتم دون نقاش مجتمعي وعامي، معتبرة أن هذا القرار هو تجاوز للدستور وللمؤسسات الدستورية كالبرلمان.

وأضافت منيب، مشددة على حق المواطنات والمواطنين المطالبة بالمعلومات حول هذا الجواز ومدى فعالية عملية التلقيح، مصرحة بالقول :” هل بالفعل أدت عملية التلقيح إلى تقوية مناعة المغاربة؟، أو هل نحن معرضون لموجة وبائية أخرى سيما ونحن مقبلون على فصل الشتاء ؟“، مسترسلة بالتأكيد على أنه كان من الأجدر فرض اللقاح ضد الزكام الموسمي.

وأكدت ذات المتحدثة على أنها ترفض رفضا تاما أن يتم استغلال ظروف الجائحة لمزيد من التسلط وخرق حق الاحتجاح، معتبرة أنه لا يمكن القبول بهذا الوضع، وعلى الدولة أن تنتبه إلى خطورة ما تقوم به، مستحضرة في ذات السياق تحذير المندوبية السامية لحقوق الانسان الدول غير الديمقراطية من استغلال الجائحة للمزيد من التسلط وانتهاك حقوق الانسان.

وأشارت ذات المتحدثة لميكروفون الجريدة، على أنه كانت هناك مبادرات عديدة من قبل المواطنين، ومن طرف أطباء ومختصين ضد تلقيح الأطفال، كما تم توقيع عرائض مناوئة لقرار الإلزام ومطالبة بجعل التلقيح إختياري وأن لايكون جواز التلقيح مبادرة لفرضه ضدا على العهود الدولية التي وقع عليها المغرب، مؤكدة أن التدخل الأمني الذي حصل اليوم بهذا الشكل من السلطوية والعنف لن يثني المغاربة عن الدفاع على حقهم في الحصول على المعلومة وحقهم في حماية صحتهم.

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