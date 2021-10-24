مخرج فيلم “rust” يعلق على مقتل مديرة التصوير هالينا هاتشينز

نجلاء مزيان: هبة بريس

علق المخرج، جويل سوزا مخرج فيلم “rust”، الذي أصيب يوم فاجعة مقتل مديرة التصوير، هالينا هاتشينز على يد النجم العالمي، أليك بالدوين عن طريق الخطأ قائلا :“مفجوع لرحيل الزميلة والصديقة هالينا”.

و واصل قائلا :” لقد كانت شخصية طيبة، نابضة بالحياة، وموهوبة بصورة خيالية، ومقاتلة، ولطالما دفعتني لكي أكون أفضل”.

وتابع: “متعاطف بشكل كبير مع عائلتها في هذا الوقت الصعب جدا، وأشعر بالامتنان للمشاعر المتدفقة التي وجدتها من زملائي في صناعة الفيلم، وكذلك أهل مقاطعة سانتافى، وكذلك للمئات من الغرباء الذين حاولوا التواصل معي بالتأكيد هذا سيساعد في أن أتعافى”.

والجدير بالذكر أن تقارير المحكمة أظهرت أن مساعد المخرج، ديف هولز، لم يكن يعلم أن المسدس المزيف يحتوي على ذخيرة حية، كما أنه تم تفريغه.

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