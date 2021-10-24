بعد شفائه من كورونا …مشاهير يحتفلون بالفنان نبيل الخالدي
نجلاء مزيان: هبة بريس
احتفل مجموعة من الفنانين والإعلامين المغاربة بالفنان نبيل الخالدي عقب انتصاره على فيروس كورونا و تجاوزه مرحلة الخطر.
و نشر الفنان مراد الأسمر صورة توثق لحظة الاحتفال، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات معلقا عليها:”حفل جميل على شرف الفنان نبيل الخالدي بحضور باقة الفنانين والإعلاميين على سلامتك اخي نبيل”.
ويشار أن الفنان المغربي نبيل الخالدي تم إدخاله لقسم العناية المركزة بإحدى المصحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء بعد تدهور حالته الصحية جراء إصابته بفيروس كورونا .
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9 تعليقات
الحمدلله على سلامته وعلى انتصاره لكوفيد 19 كورونا…
يعتبر الفنان نبيل الخالدي أحسن الفنانين لانه أعطى بصمة ممتازة جدا فالحمد لله على سلامته .
الحمدلله على تجاوزك الخطورة في هذا الفيروس القاتل اللهم اشفيه وعافيه شفاءا تاما يآرب آمين يارب
إنه يستاهل كل خير وكل تقدير واجلال لأنه فنان بمعنى الكلمة.
يجب على الحكومة الجديدة ان تراعي لهؤلاء الفنانين والفنانات المقتدرين ماديا ومعنويا.
أين أنت يافاطمة خير كي تتكلمين عن حقوق الفنانين والفنانات المهضومة مع الحكومة السابقة…
هل تلقى الجرعتين قبل أن يصاب بالفيروس على مااظن انه لم يستعمل الجرعتين من أجل حمايته من الوباء على كل حال الحمد لله على سلامته ورجوعه الى اسرته سالما معافى من هذا الفيروس القاتل.
يجب على الحكومة الجديدة ان تدعم الفنانين والفنانات لأنهم مهملين جدا على الأقل يعوضوهم في مجال الصحة ….
الحمد لله على سلامتك
فناننا الكبير