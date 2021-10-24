بعد شفائه من كورونا …مشاهير يحتفلون بالفنان نبيل الخالدي

2021-10-24 / 10:05 مساءً
9
نجلاء مزيان: هبة بريس

احتفل مجموعة من الفنانين والإعلامين المغاربة بالفنان نبيل الخالدي عقب انتصاره على فيروس كورونا و تجاوزه مرحلة الخطر.

و نشر الفنان مراد الأسمر صورة توثق لحظة الاحتفال، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات معلقا عليها:”حفل جميل على شرف الفنان نبيل الخالدي بحضور باقة الفنانين والإعلاميين على سلامتك اخي نبيل”.

ويشار أن الفنان المغربي نبيل الخالدي تم إدخاله لقسم العناية المركزة بإحدى المصحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء بعد تدهور حالته الصحية جراء إصابته بفيروس كورونا .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of طليق أسماء لمنور :” أتمنى لقاء إبني آدم”

طليق أسماء لمنور :” أتمنى لقاء إبني آدم”

2021-10-24 / 11:20 مساءً
Photo of مخرج فيلم “rust” يعلق على مقتل مديرة التصوير هالينا هاتشينز

مخرج فيلم “rust” يعلق على مقتل مديرة التصوير هالينا…

2021-10-24 / 10:33 مساءً
Photo of الموت يفجع أحلام الشامسي

الموت يفجع أحلام الشامسي

2021-10-24 / 8:56 مساءً
Photo of وجدة .. “الطريق إلى الجنة” يحرز الجائزة الكبرى للمهرجان الدولي للسينما والهجرة

وجدة .. “الطريق إلى الجنة” يحرز الجائزة الكبرى للمهرجان…

2021-10-24 / 1:53 مساءً
Photo of باسو :”اعتزلت الكتابة بصفة نهائية حيث كلشي ولا كيتقرص”

باسو :”اعتزلت الكتابة بصفة نهائية حيث كلشي ولا كيتقرص”

2021-10-23 / 4:37 مساءً
Photo of خبر طلاق نانسي عجرم يثير الجدل بمنصات التواصل الاجتماعي

خبر طلاق نانسي عجرم يثير الجدل بمنصات التواصل الاجتماعي

2021-10-23 / 10:08 صباحًا
Photo of وجدة .. افتتاح المهرجان الدولي للسينما والهجرة في نسخته التاسعة

وجدة .. افتتاح المهرجان الدولي للسينما والهجرة في نسخته…

2021-10-22 / 2:06 مساءً
Photo of زوجة أنس الباز تعلن حملها للمرة الثانية

زوجة أنس الباز تعلن حملها للمرة الثانية

2021-10-21 / 3:14 مساءً
Photo of من الغناء إلى الموضة …حنان الخضر تثير الجدل بعودتها لمواقع التواصل الإجتماعي

من الغناء إلى الموضة …حنان الخضر تثير الجدل بعودتها…

2021-10-20 / 3:42 مساءً
Photo of بعد تجاهلها لريدوان و بلعياشي …مذيعة مهرجان الجونة تعلن عن احترامها و تقديرها لهما

بعد تجاهلها لريدوان و بلعياشي …مذيعة مهرجان الجونة تعلن…

2021-10-20 / 2:07 مساءً

‫9 تعليقات

  7. هل تلقى الجرعتين قبل أن يصاب بالفيروس على مااظن انه لم يستعمل الجرعتين من أجل حمايته من الوباء على كل حال الحمد لله على سلامته ورجوعه الى اسرته سالما معافى من هذا الفيروس القاتل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق