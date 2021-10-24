بعد شفائه من كورونا …مشاهير يحتفلون بالفنان نبيل الخالدي

نجلاء مزيان: هبة بريس

احتفل مجموعة من الفنانين والإعلامين المغاربة بالفنان نبيل الخالدي عقب انتصاره على فيروس كورونا و تجاوزه مرحلة الخطر.

و نشر الفنان مراد الأسمر صورة توثق لحظة الاحتفال، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات معلقا عليها:”حفل جميل على شرف الفنان نبيل الخالدي بحضور باقة الفنانين والإعلاميين على سلامتك اخي نبيل”.

ويشار أن الفنان المغربي نبيل الخالدي تم إدخاله لقسم العناية المركزة بإحدى المصحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء بعد تدهور حالته الصحية جراء إصابته بفيروس كورونا .

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