كأس الكاف.. نهضة بركان يتأهل للدور المقبل على حساب اتحاد بن قران النتوسي

هبة بريس - الرياضة

انتزع فريق نهضة بركان تذكرة العبور الى الدور الـ32 “مكرر”، من كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم ، عقب انتصاره البين ،على ضيفه اتحاد بن قردان التونسي برباعية نظيفة ،في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الاحد على أرضية الملعب البلدي ببركان برسم إياب دور التمهيدي الثاني للمسابقة.

وكان الفريق البركاني قد حقق نتيجة الفوز خلال لقاء الذهاب في تونس بهدف لصفر وقعه المهاجم يوسف الفحلي .

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