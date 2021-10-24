كأس الكاف.. نهضة بركان يتأهل للدور المقبل على حساب اتحاد بن قران النتوسي

2021-10-24 / 9:54 مساءً
0
هبة بريس - الرياضة

انتزع فريق نهضة بركان تذكرة العبور الى الدور الـ32 “مكرر”، من كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم ، عقب انتصاره البين ،على ضيفه اتحاد بن قردان التونسي برباعية نظيفة ،في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الاحد على أرضية الملعب البلدي ببركان برسم إياب دور التمهيدي الثاني للمسابقة.

وكان الفريق البركاني قد حقق نتيجة الفوز خلال لقاء الذهاب في تونس بهدف لصفر وقعه المهاجم يوسف الفحلي .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of مولودية طرفاية تفوز على نادي العيون بهدفين مقابل لاشئ

مولودية طرفاية تفوز على نادي العيون بهدفين مقابل لاشئ

2021-10-24 / 8:31 مساءً
Photo of ريال مدريد يهزم برشلونة في الكلاسيكو

ريال مدريد يهزم برشلونة في الكلاسيكو

2021-10-24 / 6:05 مساءً
Photo of الجمع العام لنهضة بركان يصادق على التقريرين الأدبي والمالي

الجمع العام لنهضة بركان يصادق على التقريرين الأدبي والمالي

2021-10-24 / 12:41 مساءً
Photo of هزيمة المغربي جمال بن الصديق أمام الوحش الهولندي ريكو

هزيمة المغربي جمال بن الصديق أمام الوحش الهولندي ريكو

2021-10-23 / 10:19 مساءً
Photo of المغربي حميشة يسقط الفرنسي الدبيلي بالضربة القاضية في أمسية “غلوري”

المغربي حميشة يسقط الفرنسي الدبيلي بالضربة القاضية في أمسية…

2021-10-23 / 9:07 مساءً
Photo of عبر الميكروفون ..هاري يدخل حلبة نزال “الغلوري “بين بنصديق وريكو

عبر الميكروفون ..هاري يدخل حلبة نزال “الغلوري “بين بنصديق…

2021-10-23 / 7:21 مساءً
Photo of الدراجي يبلع لسانه السليط بعد تجديد السعودية وقطر لدعمهما لمغربية الصحراء

الدراجي يبلع لسانه السليط بعد تجديد السعودية وقطر لدعمهما…

2021-10-23 / 9:55 صباحًا
Photo of لجنة مؤقتة لتسيير نادي اتحاد طنجة بعد الموافقة رسميا على استقالة أبرشان

لجنة مؤقتة لتسيير نادي اتحاد طنجة بعد الموافقة رسميا…

2021-10-22 / 5:41 مساءً
Photo of مسؤولو شبيبة القبائل يخصصون استقبالا حارا لفريق الجيش الملكي

مسؤولو شبيبة القبائل يخصصون استقبالا حارا لفريق الجيش الملكي

2021-10-22 / 11:17 صباحًا
Photo of ترتيب الفيفا : المغرب يرتقي للصف الثالث افريقيا متجاوزا الجزائر

ترتيب الفيفا : المغرب يرتقي للصف الثالث افريقيا متجاوزا…

2021-10-21 / 11:14 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق