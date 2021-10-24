إحالة شبكة إجرامية خطيرة بفاس على النيابة العامة

2021-10-24 / 9:30 مساءً
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ع محياوي _ هبة بريس

أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفاس، اليوم الأحد 24 أكتوبر الجاري، 11 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 29 و45 سنة، معظمهم من ذوي السوابق في قضايا السرقة المقرونة باستعمال السلاح الأبيض، على النيابة العامة المختصة في المدينة، على خلفية الارتباط بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والتهديد والابتزاز.

ويتحدد الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف هذه العصابة، حسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، في “ابتزاز أصحاب المحلات التجارية وسلبهم مبالغ مالية بالقوة، بالاضافة إلى تورطهم في ترويج المخدرات واحتلال مساحات من الملك العمومي وعقارات في ملك الغير واستغلالها بالقوة ودون سند قانوني”.

هذا وأسفرت إجراءات التفتيش المنجزة في حق المشتبه فيهم، عن حجز “كمية من مخدري الشيرا والكوكاكيين والأقراص الطبية المخدرة المعدة للترويج، فضلا عن أسلحة بيضاء وعصي وسيارة رباعية الدفع وكذا مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي”.

وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهم جميعا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال المنسوبة لهم، قبل أن يتم تقديمهم أمام النيابة العامة صباح اليوم.

وتأتي هذه القضية، حسب المصدر ذاته، في سياق المجهودات المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لمكافحة وتفكيك شبكات الجريمة التي تنشط بمدينة فاس في ارتكاب عمليات الابتزاز المقرون بجرائم السرقة وترويج المخدرات والنصب والاحتيال، والتي أسفرت خلال الأشهر القليلة الماضية عن توقيف 152 شخصا لتورطهم في قضايا تتنوع بين ترويج المخدرات والاختطاف والابتزاز وكذا السرقة باستعمال العنف.

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