في أول مهمة رسمية له..اخنوش يصل الرياض للمشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

2021-10-24 / 8:41 مساءً
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هبة بريس - الرباط

وصل إلى العاصمة السعودية الرياض مساء اليوم الأحد 24 أكتوبر ، رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش والوفد المرافق له للمشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

وكان في استقبال عزيز اخنوش في أول مهمة رسيمة له بعد تعيينه على رأس الحكومة ، بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة, وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين المنطقة, ومدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري، وسفير المملكة المغربية لدى المملكة مصطفى المنصوري, ومندوب عن المراسم الملكية.

و يمثل أخنوش الملك في أشغال “منتدى مبادرة السعودية الخضراء”، وقمة “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر”، التي تحتضنها العاصمة السعودية الرياض، يوم غد الاثنين.

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