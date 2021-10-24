مولودية طرفاية تفوز على نادي العيون بهدفين مقابل لاشئ

2021-10-24 / 8:31 مساءً
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هبة بريس – أشعبان لحبيب

تعرض نادي مولودية العيون، زوال اليوم الاحد إلى خسارة أمام نادي مولودية طرفاية، الذي تمكن من الفوز بهدفين على أرضية الملعب البلدي بمدينة طرفاية، وذلك ضمن منافسات الدورة الرابعة، من القسم الاول هواة شطر الجنوب، المبارة الذي قادها طاقم تحكيمي من عصبة سوس ماسة، وذلك في إحترام تام للإجراءت الإحترازية، التي أقرتها السلطات المختصة داخل الملاعب الرياضية.

قد شهد بداية الشوط الأول من المباراة، ضغط متكرر من طرف لاعبي نادي مولودية العيون، و إستحواد شبه تام للكرة، لكن عامل التسرع كان العنوان البارز لمهاجمي الفريق البلدي، حيث تفننوا في تضييع العديد من الفرص السانحة للتسجيل، وهذا ما استفاذ منه الفريق المحلي، فقبل نهاية الشوط الثاني بدقائق قليلة، باغث مهاجمي فريق مولودية طرفاية بقيادة الإطار الوطني خالد الزوين، الفريق الضيف بهدفين متتالين لينتهي الشوط الثاني بتقدم المحليين بهدفين لصفر.

ومع بداية الشوط الثاني، شهدت المباراة منحنى آخر حيث عمل نادي مولودية العيون، على محاولة تسجيل هدف التعادل لكن الحظ لم يكن لصالحهم، إلى أن قوة لاعبي مولودية طرفاية وتكتيك المدرب تمكنوا من تسجيل هدفين للفريق الطرفاوي، و بالرغم من إجراء مدرب مولودية العيون، مجموعة من التغيرات بإقحام لاعبين لمساندة خط الهجوم، إلا أن النتيجة ظلت على حالها، لتنتهي المباراة بفوز نادي مولودية الطرفاية بهدفين نظيفين مقابل لاشئ للفريق الضيف.

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