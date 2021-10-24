تطوان..جثة ستيني تستنفر الأمن

2021-10-24 / 6:36 مساءً
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هبة بريس - مكتب طنجة

عثر اليوم الأحد ،24 أكتوبر الجاري، على جثة شخص في عقده السادس بحديقة مولاي ادريس المعروفة برياض العامل بمدينة تطوان .

وبحسب المعطيات المتوفرة فان الهالك عثر عليه حثة هامدة بالحديقة المذكورة ، حيث تبين أنه ينحدر من مدينة وزان.

وقد تم إشعار السلطات الأمنية والمحلية التي حلت بعين المكان، حيث تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بمستشفى سانية الرمل بتطوان، فيما تم فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن ظروف وملابسات وفاته.

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