BARCELONA, SPAIN - OCTOBER 24: Gavi Paez of FC Barcelona competes for the ball with Karim Benzema of Real Madrid CF during the LaLiga Santander match between FC Barcelona and Real Madrid CF at Camp Nou on October 24, 2021 in Barcelona, Spain. (Photo by Pedro Salado/Quality Sport Images/Getty Images)

ريال مدريد يهزم برشلونة في الكلاسيكو

2021-10-24 / 6:05 مساءً
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هبة بريس - القسم الرياضي

حسم ريال مدريد كلاسيكو الكرة الأرضية، بالفوز على برشلونة بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب ” كامب نو “، في الجولة العاشرة من الليجا، ليرفع ريال مرديد رصيده الى 20 نقطة في الصدارة، في حين تجمد رصيد رصيد برشلونة عند النقطة 15 في المركز الثامن.

بداية الشوط الأول من كانت سريعة وقوية من كا الجانبين، ولكن دون فرصة حقيقية على المرميين، وفي الدقيقة “20” طالب فينيسيوس بركلة جزاء بعد سقوطه داخل منطقة الجزاء، ولكن حكم المباراة طالب باستمرار اللعب بعد الاستعانة بتقنية الفيديو، قم أهدر ديست هدف محقق في الدقيقة “25”.

وفي الدقيقة “32” سجل ريال مدريد هدف التقدم عن طريق دافيد ألابا، بعد هجمة مرتدة انتهت بكرة من رودريجو الى ألابا الذي اطلق تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء هزت شباك تير شتيجن، ثم أهدر كاد بيكيه أن يسجل التعادل بعد ركنية نفذها ديباي وحولها بيكيه برأسية بجوار القائم في الدقيقة “34”.

وكاد فاتي أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة “44” بعد كرة وصلت داخل منطقة الجزاء ليسدها لكن كرته ارتطمت في ألابا، ثم انتهي الشوط تقدم ريال مدريد بنتيجة 1-0.
وفي الشوط الثاني، خرج مينجويزا ودخل بدلاً منه كوتينيو، قبل أن يسدد فاتي كرة من داخل منطقة الجزاء لكن كورتوا تصدى لها على مرتين في الدقيقة “48”، ثم سدد ميندي كرة من خارج منطقة الجزاء تصدى لها تير شتيجن بسهولة، ثم أهدر فينيسيوس فرصة هدف محقق في الدقيقة “60”.

وفي الدقيقة “62” أهدر بنزيما هدف محقق بتسديدة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها تير شتيجن، ثم خرج رودريجو ودخل بدلاً منه فالفيردي في الدقيقة “71”، ثم سدد ديست كرة قوية فوق المرمى بقليل، ثم خرج فاتي ودخل بدلاً منه أجويرو، وبعدها خرج دي يونج دخل بدلاً منه روبيرتو في الدقيقة “77”.

ارتقى أجويرو لكرة عرضية لكن رأسيته فوق المرمى بقليل، ثم خرج جافي ودخل لوك دي يونج في الدقيقة “84”، ثم خرج فينيسيوس ودخل أسينسيو، ثم خرج فالفيردي ودخل بدلاً منه كارفخال، مث سجل ريال مدريد هدف ثاني بعد مرتدة انتهت بكرة الى أسينسيو الذي دخل منطقة الجزاء وسدد كرة أبعدها تير شتيجن، ثم حولها لوكاس فاسكيز في الشباك في الدقيقة “90+4”.

وفي الدقيقة “90+7” سجل برشلونة هدف تقليص الفارق عن طريق سيرجيو أجويرو بعد كرة عرضية من ديست حولها أجويرو في الشباك، لينتهي اللقاء 2-1.

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