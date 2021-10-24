اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية يمنح وسام الاستحقاق لكمال لحلو

2021-10-24 / 5:08 مساءً
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هبة بريس

منح اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية (أنوك)، الذي يضم أكثر من 200 دولة، لنائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية المغربية، السيد كمال لحلو، وسام الاستحقاق.

وبهذه المناسبة، عبر السلحلو عن سعادته بهذا التتويج “الذي يجسد ثمرة الجهود المبذولة في خدمة الأولمبياد على المستوى الوطني والقاري والدولي”.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال لحلو “لكوني أنتمي إلى أسرة أولمبية، فقد كنت، على الدوام، أحرص على المساهمة في خدمة الأولمبياد، على الصعيدين الوطني والقاري، وكذا تعزيز التضامن والسلام، اللذين يعتبران المهمة الرئيسية للمنظمات الرياضية في إطار التنمية البشرية”.

وأضاف نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية المغربية أن “تعزيز التضامن والسلام هو ما دفعني إلى تقديم مقترح بشأن استحداث يوم عالمي للرياضة في عام 2011، وذلك خلال المنتدى الدولي الثاني، الذي عُقد في قصر الأمم بجنيف بحضور، على الخصوص، مدير اللجنة الأولمبية الدولية”.

وجاء هذا التتويج بعد مسيرة 50 عاما اتسمت بالتفاني في خدمة الأولمبياد على المستويات الوطنية والقارية والدولية، كما أنه يعد تجسيدا للرياضة الوطنية التي تساهم في تعزيز القيم الإنسانية للأولمبياد.

يذكر أن كمال لحلو هو نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية المغربية، ونائب رئيس رابطة اللجان الأولمبية الوطنية في إفريقيا، ورئيس لجنة التسويق في ذات الرابطة، فضلا عن كونه عضوا في اللجنة الأولمبية الدولية ورابطة اللجان الأولمبية.

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