تسجيل 201 إصابة و6 وفيات جديدة بـ”كورونا” في 24 ساعة

2021-10-24 / 4:47 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

سجلت وزارة الصحة، اليوم الأحد، 201 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 944.277 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 6 وفيات ليصل العدد إلى 14.612، وتم التأكد أيضا، وفق ذات المصدر، من 212 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 924.227.

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‫5 تعليقات

  1. على هذا الحال أن كورونا انتهت بسلام وامان فالحمد لله اللهم ارفع عنا هذآ الفيروس واشفي مرضانا يارحم الراحمين إنك سميع مجيب الدعاء يارب.

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