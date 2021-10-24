بمواصفات عالية افتتاح قسم جراحة الأطفال بمستشفى ابن باجة بتازة

2021-10-24 / 4:02 مساءً
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ع محياوي _ هبة بريس

بمبادرة من جمعية الأطباء بتازة وبدعم وإشراف من عمالة الإقليم وعلى رأسها عامل الاقليم، وبمساهمة من مجلس جهة فاس _ مكناس والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومندوبية وزارة الصحة بالإقليم .تم تدشين قسم جراحة الأطفال بمستشفى ابن باجة بمواصفات عالية الجودة.

و قام مصطفى المعزة عامل إقليم تازة مرفوقا بالوفد المرافق له بزيارة ميدانية لمصلحة طب الأطفال وإشرافه على افتتاح قسم جراحة الأطفال بعد أن تم إصلاحه وإعادة هيكلته بحلة جديدة و جودة عالية.

.وسيتيح اعادة تأهيل هذا القسم من ، تمكين الساكنة المحلية من خدمات للقرب للتكفل بالحالات المستعجلة، والأمراض المزمنة والعلاجات الاستشفائية والوقائية

وسيكون بوسع المستفيدين الولوج إلى عرض استشفائي مندمج متعدد التخصصات، يغطي علاج الأمراض المزمنة وأمراض الأطفال.

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