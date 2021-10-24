فيديو لرجل امن يجبر سيدة باشهار جواز التلقيح بالشارع العام يخلق الجدل

هبة بريس _ الرباط

أثار قرار الحكومة، الصادر يوم الاثنين الماضي، والقاضي بإلزامية الإدلاء بـ”جواز التلقيح” لولوج الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة، وكذا المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة. كمقاربة احترازية جديدة ووثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، العديد من ردود الأفعال بين قبول ورفض.

وتوقف قرار الحكومة عند الاماكن التي يمنع ولوجها بدون ” جواز التلقيح ” مستثنيا الشارع العام بينما الزم به كل وافد الى ” الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة، وكذا المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة”

وعلى ضوء السالف ذكره تناقل رواد الفايسبوك فيديو لرجل امن وهو يجبر سيدة على اشهار ” جواز التلقيح ” بينما الاخيرة رفضت ذلك لكون الامر يعد خرقا قانونيا بسبب تواجدها بالشارع العام .

ووثق الفيديو رجل الامن مستمرا في مطالبة الفتاة بجواز التلقيح بينما الاخيرة كان تصيح “ماعنديش …انا في الشارع العام .”

ومن المنتظر ان بخلق الفيديو جدلا واسعا على اعتبار ان غير النلقحين يرفضون اشهار جواز التلقيح بالادارات العمومية فمابالك بالشارع العام علما ان بلاغ الحكومة كان واضحا باستثناءه الشارع العام .

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