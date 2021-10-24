السلطات تمنع وقفة احتجاجية للمطالبة بالتراجع عن “إجبارية” جواز التلقيح بالرباط

هبة بريس _ الرباط

منعت القوة العمومية، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية بالعاصمة الرباط، نفذها مجموعة من المحتجين الرافضين لقرار إجبارية جواز التلقيح،

وتجمع العشرات أمام مقر البرلمان للمطالبة بالتراجع عن االقرار في المقابل

تواجد بمكان الوقفة عدد من عناصر القوة العمومية التي قامت بتفريق المحتجين.

كما قامت القوات العمومية بتوقيف البعض من المحتجين الذين أصروا على الاحتجاج

ما رأيك؟ المجموع 15 آراء 3 12