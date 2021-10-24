السلطات تمنع وقفة احتجاجية للمطالبة بالتراجع عن “إجبارية” جواز التلقيح بالرباط

2021-10-24 / 3:20 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

منعت القوة العمومية، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية بالعاصمة الرباط، نفذها مجموعة من المحتجين الرافضين لقرار إجبارية جواز التلقيح،

وتجمع العشرات أمام مقر البرلمان للمطالبة بالتراجع عن االقرار في المقابل
تواجد بمكان الوقفة عدد من عناصر القوة العمومية التي قامت بتفريق المحتجين.

كما قامت القوات العمومية بتوقيف البعض من المحتجين الذين أصروا على الاحتجاج

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‫2 تعليقات

  2. نريد،وقفات عل الزيادات في الأسعار المواد الغداءية الكزوال الدقيق،السكر،وزيد،وزيد اماالجواز لايستحق،الوقفات ايها الاغبياء والله انتم اغبياء لأنكم متضاهرون على الخوا الخاوي اغبياء انتم وصلنا وسط،منكم ايها الاغبياء عقول البهاءم اف منكم ومن امثالكم اصبحتم أضحوكة عند الرءي العام يا عقول العصافير

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