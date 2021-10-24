بنكيران يكشف عن موقفه من تأجيل المؤتمر الوطني للبيجيدي لمدة سنة كاملة

هبة بريس _ الرباط

صادق المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أمس السبت، على مشروع قرار بتأجيل المؤتمر الوطني التاسع العادي، لسنة كاملة، في انتظار عرضه على المؤتمر الوطني الاستثنائي.

وعلى ضوء القرار اعلاه قال عبد الإله بنكيران، في بلاغ نشره على حسابه الفايسبوكي “بعد اطلاعي على مصادقة المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية على مقترح الأمانة العامة المستقيلة بتحديد أجل سنة لعقد المؤتمر الوطني العادي، أعتبر نفسي غير معني بأي ترشيح لي إن صادق المؤتمر الاستثنائي على هذا المقترح.وبه وجب الإعلام والسلام”.

ويعيش حزب العدالة والتنمية على صفيح ساخن، بعدما وافق مجلسه الوطني الاستثنائي، المنعقد، أمس، على مشروع تأجيل المؤتمر الوطني العادي لسنة كاملة، ينتظر أن يعرض، الأسبوع المقبل، على المؤتمر الاستثنائي.

وكانت الأمانة العامة للحزب قد أعلنت، يوم 9 شتنبر الماضي، عن تقديم استقالة جماعية لها من مهامها، وذلك بعد الهزيمة المدوية، التي لحقت بالحزب في انتخابات الثامن من شتنبر، وقررت الدعوة إلى مؤتمر استثنائي.

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