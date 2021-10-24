وجدة .. “الطريق إلى الجنة” يحرز الجائزة الكبرى للمهرجان الدولي للسينما والهجرة

هبة بريس: وجدة

توج الفيلم المغربي “الطريق إلى الجنة”، للمخرج وحيد سنوجي، بالجائزة الكبرى للدورة التاسعة للمهرجان الدولي للسينما والهجرة بوجدة.

وجرى تسليم الجوائز للفائزين، مساء السبت 23 أكتوبر الجاري، بمسرح محمد السادس، خلال حفل اختتام المهرجان الذي نظمته جمعية التضامن للتنمية والهجرة تحت شعار “دور السينما في تعزيز الأمن الثقافي للمجتمعات”.

وفي فئة الأفلام الطويلة أيضا، حصل فيلم “استوروبيا” للفلسطيني أحمد حسونة، على جائزة أحسن سيناريو، فيما عادت جائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم “سوداني من نيجيريا” للهندي زكرياء محمد.

ومَنحت لجنة التحكيم، التي ترأسها المخرج المغربي فؤاد السويبة، جائزة أحسن دور رجالي للممثل عزيز أكازيم في فيلم “الطريق إلى الجنة”، فيما حازت الممثلة التونسية سندس بلحسن جائزة أحسن دور نسائي عن فيلم “بنزين” لسارة عبيدي.

وبالنسبة لفئة الأفلام القصيرة، عادت جائزة أفضل إخراج لفيلم “صدع في الحائط” للتركي هاكان اونال، وجائزة أحسن سيناريو لفيلم “تذكرة لجوء” للسوري محمد شامية، بينما حاز الجائزة الكبرى فيلم “في السابع والعشرين من مايو لهذا العام” للمصري مصطفى مراد.

وعرفت الدورة التاسعة للمهرجان، مشاركة 11 فيلما تمثل دول المغرب وتونس والجزائر وليبيا ومصر وسوريا وتركيا وهولندا والهند وفلسطين.

وضمت قائمة الأفلام المشاركة في مسابقة الأفلام الطويلة، كلا من “الطريق إلى الجنة”، و”استوروبيا”، و”سوداني من نيجيريا”، و”بنزين”.

أما في فئة الأفلام القصيرة، فقد شاركت في المسابقة الرسمية للمهرجان أفلام “شرخ” و”قبل العاصفة”، على التوالي، للمغربيين بلال الطويل وهشام الحليمي، و”تذكرة لجوء” من سوريا، و”صدع في الحائط” من تركيا، و”الحلم” لليبي رمضان المزداوي، ثم “في السابع والعشرين من مايو لهذا العام” من مصر، و”مانجيش” للجزائري مصطفى بنغرنوط.

وتميز حفل الاختتام بتكريم وتقديم شواهد تقديرية على أعضاء لجنة التحكيم والمنظمين وكذا الشركاء والمساهمين في إنجاح هذه التظاهرة الثقافية.

وإلى جانب عرض الأفلام، شمل برنامج هذه الدورة تنظيم ندوة فكرية حول السينما، و”ماستر كلاس” حول التجربة السينمائية في بلاد المهجر، وكذا ورشات تكوينية لفائدة الشباب تمحورت حول الإخراج وإعداد الممثل وصناعة الفيلم السينمائي، بالإضافة إلى عرض فيلم سينمائي حول الصحراء المغربية للمخرج المغربي ربيع الجوهري.

كما تضمن برنامج هذه التظاهرة السينمائية تكريم الممثل المغربي محمد أمين بنجلون المقيم بكندا، وكذا الفاعل الجمعوي هشام الكروت المقيم ببلجيكا.

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