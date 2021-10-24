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الأمم المتحدة: فنزويلا وكوبا مع حل دائم ومقبول من الأطراف لقضية الصحراء

2021-10-24 / 1:36 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

دعت فنزويلا وكوبا أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إلى حل “دائم ومقبول” من الأطراف لقضية الصحراء المغربية.

وهكذا، فقد طالب نائب الممثل الدائم لفنزويلا لدى الأمم المتحدة، خواكين بيريز، بإيجاد حل “سلمي وعادل ودائم ومقبول” من الأطراف للنزاع حول الصحراء المغربية.

وأعرب عن رغبته في أن يساهم تعيين المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ستيفان دي ميستورا، في إعادة إطلاق المسار السياسي، بمفاوضات مباشرة بين الأطراف، وكذلك في التفعيل الكامل لولاية المينورسو.

من جانبه دعا ممثل كوبا إلى حل سياسي “مقبول” من أطراف النزاع.

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