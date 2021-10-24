الصورة تعبيرية

الأمم المتحدة: فنزويلا وكوبا مع حل دائم ومقبول من الأطراف لقضية الصحراء

2021-10-24 / 1:36 مساءً
0
هبة بريس _ الرباط

دعت فنزويلا وكوبا أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إلى حل “دائم ومقبول” من الأطراف لقضية الصحراء المغربية.

وهكذا، فقد طالب نائب الممثل الدائم لفنزويلا لدى الأمم المتحدة، خواكين بيريز، بإيجاد حل “سلمي وعادل ودائم ومقبول” من الأطراف للنزاع حول الصحراء المغربية.

وأعرب عن رغبته في أن يساهم تعيين المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ستيفان دي ميستورا، في إعادة إطلاق المسار السياسي، بمفاوضات مباشرة بين الأطراف، وكذلك في التفعيل الكامل لولاية المينورسو.

من جانبه دعا ممثل كوبا إلى حل سياسي “مقبول” من أطراف النزاع.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of ”أخنوش“ يمثل الملك خلال تظاهرتين بالسعودية

”أخنوش“ يمثل الملك خلال تظاهرتين بالسعودية

2021-10-24 / 1:11 مساءً
Photo of انهاء الجدل..مرسوم يلحق “مندوبية حقوق الانسان “بوزارة العدل

انهاء الجدل..مرسوم يلحق “مندوبية حقوق الانسان “بوزارة العدل

2021-10-23 / 7:02 مساءً
Photo of تدريبات عسكرية لمكافحة الارهاب ..الجيش المغربي يجري أول مناورات مع نظيره الباكستاني

تدريبات عسكرية لمكافحة الارهاب ..الجيش المغربي يجري أول مناورات…

2021-10-23 / 6:09 مساءً
Photo of الملك ل” العثماني”: “نقدر ما بذلتموه من جهود محمودة”

الملك ل” العثماني”: “نقدر ما بذلتموه من جهود محمودة”

2021-10-23 / 5:38 مساءً
Photo of بنكيران: الأمانة العامة المقبلة ستكون إزاء معالجة وضعية معتلة

بنكيران: الأمانة العامة المقبلة ستكون إزاء معالجة وضعية معتلة

2021-10-23 / 3:42 مساءً
Photo of المغرب الأول إفريقيا من حيث البنية التحتية

المغرب الأول إفريقيا من حيث البنية التحتية

2021-10-23 / 3:16 مساءً
Photo of دعم السعودية وقطر ل”مغربية الصحراء” يصيب “الكابرانات” بالسعار

دعم السعودية وقطر ل”مغربية الصحراء” يصيب “الكابرانات” بالسعار

2021-10-23 / 2:17 مساءً
Photo of غواتيمالا: مبادرة الحكم الذاتي تبقى الأساس “ذي المصداقية” لحل “متفاوض بشأنه”

غواتيمالا: مبادرة الحكم الذاتي تبقى الأساس “ذي المصداقية” لحل…

2021-10-23 / 1:03 مساءً
Photo of بعد فرض جواز التلقيح بمجلس النواب.. ماء العينين: المؤسسة تتعرض لامتهان غير مسبوق

بعد فرض جواز التلقيح بمجلس النواب.. ماء العينين: المؤسسة…

2021-10-23 / 12:23 مساءً
Photo of مجلس الحسابات يمهل المترشحين 60 يوما للإدلاء بنفقات الحملات الإنتخابية

مجلس الحسابات يمهل المترشحين 60 يوما للإدلاء بنفقات الحملات…

2021-10-23 / 11:58 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق