غضب في أوساط الطلبة الدكاترة بعد إقصائهم من مباراة الأساتذة الجامعيين

2021-10-24 / 1:24 مساءً
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ع بركة _ هبة بريس

عبر عدد من الطلبة الدكاترة في اتصال ب ” هبة بريس ” عن تدمرهم من اقصائهم من مبارة الأساتذة الجامعيين التي اعلنت عنها وزارة التعليم العالي مؤخرا.

وحمل هؤلاء المسؤولية الى المجلس الأعلى للتعليم من هذا الاقصاء، بعد أن واكب هؤلاء الحضور الى مختبرات البحث العلمي و مدرجات الندوات و المكتبات، وجدوا أنفسهم خارج مبارة الأساتذة الجامعيين و حصرها على الموظفين .

وضعية تساءل الوزارة الوصية ، عن سبب حرمان الطلبة الدكاترة ، وهو ما يزيد من موجة هجرة هؤلاء الى الخارج، بعدما تكونوا لعشرات السنين من المال العام، ويطرح علامات استفهام حول مآل البحث العلمي و التقني و كيفية مواكبة التطور التكنولوجي الذي أصبح سيفا بتارا في هذا القرن ، كما أن الاوراش الكبرى التي فتحت بالبلاد لمن ستسند مستقبلا دون هؤلاء الطلبة الدكاترة.

عدد من الدول المتقدمة، أصبحت تستقطب طلبة أجانب إلى مختبراتها عن طريق منح جد محفزة، و انعكس ذلك على تطورها علميا و اقتصاديا، في حين أن حكوماتنا المتعاقبة اصبحت مختصة في ( الديباناج و البريكولاج..

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