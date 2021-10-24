اخنوش يرد على الجواهري
عزيز اخنوش

”أخنوش“ يمثل الملك خلال تظاهرتين بالسعودية

2021-10-24 / 1:11 مساءً
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هبة بريس _ اارباط

بتكليف من الملك محمد السادس، سيتوجه رئيسالحكومة عزيز أخنوش، يوم الأحد 24 أكتوبر 2021، إلى المملكة العربية السعودية، حيث سيمثل الملك في أشغال “منتدى مبادرة السعودية الخضـراء”، وقمة “مبادرة الشـرق الأوسط الأخضـر”، التي تحتضنها العاصمة السعودية الرياض يوم 25 أكتوبر 2021.

وقال بلاغ صحفي صادر عن رئاسة الحكومة أن هاتان التظاهرات، اللتين يشارك فيهما المغرب بوفد هام يرأسه رئيس الحكومة، مشاركة عدد من قادة الدول والحكومات، ورؤساء تنفيذيين لكبريات الشركات العالمية، ورؤساء منظمات دولية، وشخصيات دولية، وأكاديميين وممثلي المجتمع المدني.

وسينكب المشاركون خلال فعاليات هاذين اللقاءين على تدارس مجموعة من المحاور المرتكزة حول الجهود المبذولة للمساهمة في الحفاظ على البيئة، ولا سيما في ظل التغيرات المناخية التي يعرفها العالم والتحديات التي تطرحها.

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‫22 تعليقات

  1. عاش الملك والشعب المغربي.وكل احترامنا الى السيد الأصيل اخنوش الأعمال الطيبة التي يقوم بها من أجل مصلحة الوطن المغربي.

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