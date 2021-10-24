”أخنوش“ يمثل الملك خلال تظاهرتين بالسعودية
هبة بريس _ اارباط
بتكليف من الملك محمد السادس، سيتوجه رئيسالحكومة عزيز أخنوش، يوم الأحد 24 أكتوبر 2021، إلى المملكة العربية السعودية، حيث سيمثل الملك في أشغال “منتدى مبادرة السعودية الخضـراء”، وقمة “مبادرة الشـرق الأوسط الأخضـر”، التي تحتضنها العاصمة السعودية الرياض يوم 25 أكتوبر 2021.
وقال بلاغ صحفي صادر عن رئاسة الحكومة أن هاتان التظاهرات، اللتين يشارك فيهما المغرب بوفد هام يرأسه رئيس الحكومة، مشاركة عدد من قادة الدول والحكومات، ورؤساء تنفيذيين لكبريات الشركات العالمية، ورؤساء منظمات دولية، وشخصيات دولية، وأكاديميين وممثلي المجتمع المدني.
وسينكب المشاركون خلال فعاليات هاذين اللقاءين على تدارس مجموعة من المحاور المرتكزة حول الجهود المبذولة للمساهمة في الحفاظ على البيئة، ولا سيما في ظل التغيرات المناخية التي يعرفها العالم والتحديات التي تطرحها.
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22 تعليقات
الأمور ليست كما يقول الآعلام إنما هناك أشياء مختلفة تماما اكيد هناك سباب أقوى من هذا
على مأعتقد حكومه عزيز اخنوش أسوى حكومة في تاريخ المغرب
الله يكون في العون الشعب المغربي
ماعليهم غير الصبر وسلوان
ماعلينا إلى أن نقول إن الله وإن إليه راجعون
الحمامة بدأت تطير أصبح لها أجنحة قوية.هههههه
ياسيد اخنوش منذ ان جلست على كرسي الرئاسة والتزايد في المواد الأساسية الضرورية للحياة حتى الدجاج ارتفع سعره وأصبح 23درهم الكيلوغرام والمحروقات ووووو وغيرهم والأن تحلق فوق السماء وتترك المسكين يتخبط؟؟؟؟؟
أين هي وعودك قبل الانتخابات الرئاسية هل كان مجرد كلام فقط……
هل حملت معك جواز التلقيح عند مغادرتك الوطن؟؟؟؟؟ههههههههه.
الشعب المغربي يريد الإصلاح والتغير داخل البلاد وليس خارج الوطن….
يجب المقاطعة الواعية يا شعب المغربي هذاغ هو السلاح الفعال للدفاع عن حقوق المواطن البسيط وكرامته …
بدأت الحكومة الجديدة تستحمر الشعب المغربي في الرأس المالي المهيمن والضخم وذالك في الاسواق العالمية والمتاجر الكبرى وابحث ياشعب وسترى ان كلاميه في الجدية…
أين هو النهج الديمقراطي ياشعب مغربي حر للأسف الشديد أنتم تسكتون عن هذه المهزلة ….
هل استعملت الجرعة التالثة ههههههههههه قبل المغادرة…
وصلت الى السعودية قم بعمرة عسى الله يغفر لك على ما ستفعله في المغاربة.
هل ذهبت لجمع الثروة من عند السعودية هههههههه
يجب عليك حل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية أولا والنهوض بالتعليم ثانية ومحاربة البطالة حينئذ غادر الوطن….
إن الشعب المغربي لم يتحمل الصدمة والهزيمة ياسيد اخنوش ظهرت في البداية بوجه بريئ والأن الوجه الثاني…
قبل رجوعك إلى المغرب ابعث اموالك الى سويسرا كي(لا تاتيك سريسرا)
يجب المعالجة هنا بالمغرب حل الأزمة الاقتصادية للبلد فنتمنى ان تكون قد المسؤولية ياسيد اخنوش وليس حل مشاكل الدول…
نتمنى ذهاب السيد اخنوش إلى السعودية يرجع بالنفع على المغاربة ولنا الثقة الكاملة لأنك سيد ورجل عمل بامتياز التوفيق والمزيد والمزيد والمزيد من التألق والابداع..
من سيسير في غيابك الرئاسة..لك إثنين أمثلة ياسيد اخنوش اختر منهم الصحيح؟ المثل الأول:العثماني. المثل الثاني: بنكيران.هههههههههههههههه
نحن واثقين سترجع بنتيجة إيجابية من أجل مصلحة الوطن …..
هذه البداية للسيد اخنوش نتمنى له بداية موفقة بإذن الله….