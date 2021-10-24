الجمع العام لنهضة بركان يصادق على التقريرين الأدبي والمالي

هبة بريس _ رباضة

انعقد يوم أمس السبت 23 أكتوبر 2021،على الساعة العاشرة صباحا،الجمع العام العادي لفريق نهضة بركان لكرة القدم برسم الموسم الرياضي 2021/2020 بقاعة الندوات التابعة لمركز التكوين الخاص بفريق نهضة بركان.

ومراعاة لحالة الطوارئ الصحية المعمول بها في اطار محاربة جائحة كوفيد 19، تم اتخاذ جميع التدابير ذات الطابع الاحترازي ووضع بروتوكول صحي لضمان سلامة الحضور في الجمع العام المذكور.

وقد انطلقت أشغال الجمع العام بقراءة الفاتحة ترحما على اللاعبين والمسيرين وعلى كل الرياضيين الذين افتقدناهم خلال السنة.وبعدها تلتها كلمة الرئيس السيد عبد الحكيم بنعبدالله الذي رحب بالجميع وتطرق الى الأهداف المسطرة من طرف المكتب المسير للفريق وهي خلق فريق ونادي نموذجي وقوي بمدينة بركان .وأضاف قائلا أن فريق نهضة بركان يسير في الطريق الصحيح وتدبير النادي يتطور سنة بعد أخرى.

وبعد الكلمة الافتتاحية للسيد الرئيس، قام الكاتب العام للفريق بتلاوة التقرير الأدبي، الذي تطرق فيه إلى مشوار الفريق خلال الموسم الماضي الذي احتل فيه الفريق المرتبة الرابعة في سبورة الترتيب.

وبعد المصادقة على التقرير الأدبي، قام أمين مال الفريق بتلاوة التقرير المالي، الذي عرج فيه عن مداخيل ومصاريف الفريق للموسم الكروي 2020-2021.

هذا وبعد تلاوة التقرير المالي ومناقشته من طرف المنخرطين، تم التصويت عليه بالإجماع.

كما رحب الرئيس بمداخلات المنخرطين خلال التقريرين الأدبي والمالي في جو أخوي تسوده روح التعاون والتشارك بما يخدم الصالح العام للفريق.

وبعدها تمت المصادقة على تعيين مراقب لتدقيق الحسابات.واختتم الجمع برفع برقية الولاء والإخلاص لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله

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