الرميلي تُوقع مرسوم اختصاصات وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية بعد أسبوع من إعفائها

2021-10-24 / 12:19 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

شكل توقيع نبيلة الرميلي على مرسوم اختصاصات وزير الصحة بالجريدة الرسمية عنصر مفاجئة لدى عموم المغاربة

ا العدد الأخير من الجريدة الرسمية، والصادر بتاريخ 22 أكتوبر 2021، تضمن اسم نبيلة الرميلي باعتبارها الشخص المعني والموقع على اختصاصات وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية، وهو المنصب الذي أعفيت منه يوم 14 أكتوبر 2021، وعوضها خالد آيت الطالب الذي كان وزيرا للصحة في الحكومة السابقة.

والمثير في المرسوم، الذي وقعته الرميلي بالعطف نيابة عن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ليس هو نشره في الجريدة الرسمية، على اعتبار أن جميع المراسيم تُنشر لزوما في هذه الوثيقة القانونية، وإنما هو تاريخ التوقيع المشار إليه أسفل النص وهو 21 أكتوبر 2021، أي بعد أسبوع كامل من إعفائها وشروع آيت الطالب في عمله.

وكانت الرميلي قد أُعفيت من منصبها من طرف الملك محمد السادس بعد أسبوع واحد على تعيينها، وأشار بلاغ للديوان الملكي أن هذه الخطوة جاءت بناء على طلب من رئيس الحكومة استنادا إلى رغبة الوزيرة السابقة في التفرغ لمهامها كرئيسة للمجلس الجماعي للدار البيضاء، ليُعلن في البلاغ نفسه عن تعيين آيت الطالب خلفا لها.

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‫3 تعليقات

  3. انا نضري كما تتطبق الاعفاء على نبيلة رميلي من المهام يجب تتطبيقه على عمدة مدينة مراكش وكدالك الى السيد عزيز اخنوش عمدة أكادير .

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