النتائج النهائية لانتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

2021-10-24 / 11:12 صباحًا
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هبة بريس _ الرباط

اعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الأحد، عن النتائج النهائية لانتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم الولاية الثانية 2022-2026.

وجاءت نتائج الاقتراع، على الشكل الاتي :

فوز القضاة عبد الله معوني وسعاد كوكاس و الزبير بوطالع وعبد اللطيف طهار عن هيئة قضاة مختلف محاكم الاستئناف، فيما فاز عن هيئة قضاة مختلف محاكم أول درجة كل من عبد اللطيف الشنتوف ويونس الزهري وعثمان الوكيلي والمصطفي رزقي و أمينة المالکي ونزهة مسافر.

وأشار المصدر ذاته إلى أن انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية جرت، أمس السبت ، في ظروف جيدة، تميزت بمشاركة بلغت نسبتها 93,14 في المائة، كما اتسمت بروح المسؤولية الواعية وباحترام تام للأخلاقيات القضائية

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