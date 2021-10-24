تسريبات فيسبوك.. رسائل صادمة تنشر كراهية المسلمين في الهند

2021-10-24 / 9:21 صباحًا
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هبة بريس

في ديسمبر الماضي، أشاد المدير التنفيذي لفيسبوك، مارك زوكربيرغ، بالهند باعتبارها دولة مهمة لشركته، وقال إن ملايين الأشخاص يستخدمون منصاتها يوميًا للبقاء على اتصال مع العائلة والأصدقاء، لكن واقعيا كانت منصات فيسبوك ممتلئة بالمحتوى التحريض ونشر الكراهية في البلاد، بحسب التقارير التي أطلعت عليها صحيفة “وول ستريت جورنال”.

ووفق تقرير في يوليو 2020، ارتفع المحتوى التحريضي على فيسبوك بنسبة 300 بالمئة فوق المستويات السابقة، خاصة في الفترة التي أعقبت ديسمبر 2019، وهي الفترة التي اجتاحت فيها الاحتجاجات الدينية الهند.

وأكدت التقارير أن الشائعات والدعوات إلى العنف انتشرت بشكل خاص على منصتي واتساب وفيسبوك في أواخر فبراير 2020، عندما أدى العنف الطائفي في دلهي إلى مقتل 53 شخصًا.

ويقول المستخدمون الهندوس والمسلمون في الهند إنهم يتعرضون “لقدر كبير من المحتوى الذي يشجع على الصراع والكراهية والعنف على فيسبوك وواتساب، مثل المواد التي تلوم المسلمين على انتشار جائحة كورونا في الهند والتأكيدات على أن الرجال المسلمين يستهدفون الهندوس.

وأشارت التقارير إلى أن المحتوى التحريضي استهدف المسلمين في المقام الأول.

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