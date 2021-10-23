نقابة المحامين بالمغرب تنبه لخطورة اعتماد قرار إجبارية جواز التلقيح

2021-10-23 / 10:39 مساءً
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هبة بريس - الرباط

انتقدت نقابة المحامين بالمغرب ،ثرار الحكومة للقاضي بفرض الزامية جواز التلقيح لولوج الفضاءات العمومينة والشبه عمومية ، منبهة الى “خطورة”القرار على الحريات وحقوق المواطنين .

وأضافت النقابة في بيان لها أنها تتابع إعلان الحكومة اعتماد” جواز التلقيح ” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية،قصد السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، وولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، و كذا ولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات ، باعتيارها اطارا حقوقيا .

وأكدت النقابة على أن الظرفية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا بسبب حالة الطوارئ الصحية، و إن كانت تقتضي تكاثف وتضافر جهود الأفراد والمؤسسات، فلا يجب أن تكون مبررا لتمرير قرارات تتضمن تراجعات عن مكتسبات حقوقية ، ومقتضيات مخالفة للدستور لمساسها بحقوق دستورية ، ومنافية لما أقرته المواثيق والإعلانات و العهود الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، فضلا عن كونها لا تكتسي أية صبغة استعجالية بالنظر لتحسن الحالة الوبائية.

كما نبهت النقابة في بيانها إلى غياب الأساس القانوني المؤطر لمنع المواطنات و المواطنين من الاستفادة من خدمات المرافق العمومية الحيوية ، و منعهم من ممارسة حقوقهم الدستورية ، علما أن المادة الثالثة من مرسوم إعلان حالة ا لطوارئ الصحية صريحة في التنصيص على أن جميع التدابير الحكومية المعلن عنها بموجب مراسيم و مقررات تنظيمية و إدارية، أو بواسطة مناشير و بلاغات، لا يمكنها أن تحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، و تأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين.

ونبهت ايضا الى :” لخطورة اعتماد قرار إجبارية جواز التلقيح بقرار حكومي تم الاعلان عنه بواسطة قصاصة إخبارية، علما أن التشريع في الميادين ذات الصلة بالحقوق و الحريات الأساسية اختصاص أصيل موكول للبرلمان طبقا للفصل 71 من الدستور. ”

ودعت نقابة المحامين إلى التراجع عن هذا القرار الفجائي، المنافي لمبدأ عدم إجبارية التلقيح،و لإعلان لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية معارضتها طلب شهادات تلقيح ضدّ فيروس كورونا المستجد كشرط للسفر.

وطالبت جميع الإطارات المهنية، و كذا مكونات الحركة الحقوقية المغربية إلى التكتل و توحيد الرؤى و المواقف، دفاعا عن الحقوق و الحريات، و ذودا عن المكتسبات الحقوقية التي راكمتها بلادنا بفضل تضحيات المناضلين الشرفاء.
عن المكتب

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‫14 تعليقات

  5. المشكل الغويص هو الجواز يجب عليك حمله الى الحمام .بعدما أمروا بفتح الحمات الآن يحولون إغلاقه بطريقة ذكية ولا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

  7. كل شيء عندكم اجباري (لقاح اجباري حتى حقوقنا المهضومة اصبحت إجبارية لديكم…..). وهل انتم يا حكومة مجبرين على فعل ذلك… هههههههههههه

  9. ياسيد اخنوش المغرب لازال متدهورا نفسيا ومعنويا وماديا من طرف الحكومة السابقة …. وكان املنا بالله وبكم ولأن تخيبون ظننافيكم . حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.

  11. ياسيد اخنوش كرامتنا فوق كل اعتبار . المواطن البسيط الذي لا يملك لقمة العيش له كرامة ونفسه قوية .هو الذي اوصلك الى هذآ المنصب….

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