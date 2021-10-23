هزيمة المغربي جمال بن الصديق أمام الوحش الهولندي ريكو

2021-10-23 / 10:19 مساءً
1
هبة بريس - الرياضة

خسر البطل المغربي جمال بن الصديق أمام الهولندي ريكو فيرهوفن، خلال النزال الذي جمعهما مساء اليوم السبت بهولندا، ضمن أمسية “غلوري”.

وكان جمال بن الصديق قد خسر نزاله السابق ضد ريكو فيرهوفن قبل أربع سنوات بالضربة القاضية في الجولة الخامسة، كما سبق للبطل المغربي أن فاز على ريكو سنة 2011 بالضربة القاضية.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of الجمع العام لنهضة بركان يصادق على التقريرين الأدبي والمالي

الجمع العام لنهضة بركان يصادق على التقريرين الأدبي والمالي

2021-10-24 / 12:41 مساءً
Photo of المغربي حميشة يسقط الفرنسي الدبيلي بالضربة القاضية في أمسية “غلوري”

المغربي حميشة يسقط الفرنسي الدبيلي بالضربة القاضية في أمسية…

2021-10-23 / 9:07 مساءً
Photo of عبر الميكروفون ..هاري يدخل حلبة نزال “الغلوري “بين بنصديق وريكو

عبر الميكروفون ..هاري يدخل حلبة نزال “الغلوري “بين بنصديق…

2021-10-23 / 7:21 مساءً
Photo of الدراجي يبلع لسانه السليط بعد تجديد السعودية وقطر لدعمهما لمغربية الصحراء

الدراجي يبلع لسانه السليط بعد تجديد السعودية وقطر لدعمهما…

2021-10-23 / 9:55 صباحًا
Photo of لجنة مؤقتة لتسيير نادي اتحاد طنجة بعد الموافقة رسميا على استقالة أبرشان

لجنة مؤقتة لتسيير نادي اتحاد طنجة بعد الموافقة رسميا…

2021-10-22 / 5:41 مساءً
Photo of مسؤولو شبيبة القبائل يخصصون استقبالا حارا لفريق الجيش الملكي

مسؤولو شبيبة القبائل يخصصون استقبالا حارا لفريق الجيش الملكي

2021-10-22 / 11:17 صباحًا
Photo of ترتيب الفيفا : المغرب يرتقي للصف الثالث افريقيا متجاوزا الجزائر

ترتيب الفيفا : المغرب يرتقي للصف الثالث افريقيا متجاوزا…

2021-10-21 / 11:14 صباحًا
Photo of برشلونة يحقق فوزا صعبا أمام دينامو كييف في دوري الأبطال

برشلونة يحقق فوزا صعبا أمام دينامو كييف في دوري…

2021-10-20 / 7:47 مساءً
Photo of الإمارات تستضيف النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية

الإمارات تستضيف النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية

2021-10-20 / 5:51 مساءً
Photo of أزيد من 200 متسابق في النسخة الاولى من السباق الجهوي للعدو الريفي بالمضيق

أزيد من 200 متسابق في النسخة الاولى من السباق…

2021-10-20 / 4:36 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق