هزيمة المغربي جمال بن الصديق أمام الوحش الهولندي ريكو

هبة بريس - الرياضة

خسر البطل المغربي جمال بن الصديق أمام الهولندي ريكو فيرهوفن، خلال النزال الذي جمعهما مساء اليوم السبت بهولندا، ضمن أمسية “غلوري”.

وكان جمال بن الصديق قد خسر نزاله السابق ضد ريكو فيرهوفن قبل أربع سنوات بالضربة القاضية في الجولة الخامسة، كما سبق للبطل المغربي أن فاز على ريكو سنة 2011 بالضربة القاضية.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1