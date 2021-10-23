المغربي حميشة يسقط الفرنسي الدبيلي بالضربة القاضية في أمسية “غلوري”

هبة بريس - وكالات

فاز الكيك بوكسر المغربي محمد حميشة على نظيره الفرنسي ذو الأصول الجزائرية صامويل الدبيلي، بالضربة القاضية، في النزال الذي جمعهما مساء اليوم السبت، في إطار أمسية الغلوري بهولندا.

وسيحتضن ملع “غيلريدوم” بمدينة “أرنم” الهولندية، أمسية “GLORY COLLISION 3″، التي ستعرف إجراء مجموعة من النزالات، سيكون أبرزها ذلك الذي سيشهد اصطدام ريكو ببن صديق.

وسيكون أول ظهور لبدر هاري الليلة في الساحة الرياضية لكيك بوكسينغ منذ انهزامه شتنبر الماضي أمام البولندي أركاديوس جوشيك بالضربة القاضية

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