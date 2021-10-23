نسبة مشاركة مرتفعة..القضاة يصوتون بكثافة لاختيار ممثليهم بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

هبة بريس -

صوت القضاة بكثافة لاختيار ممثليهم بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في الانتخابات التي جرت ، اليوم السبت ، حيث بلغت نسبة المشاركة 14، 93 في المائة.

وحسب بلاغ للمجلس، فإن انتخابات ممثلي القضاة به، والتي جرت ب24 مكتب تصويت بسائر محاكم الاستئناف العادية بربوع المملكة، مرت في جو من المسؤولية والانضباط واحترام قيم الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، مع مراعاة تامة للضوابط القانونية والأخلاقيات المهنية والتدابير الاحترازية المقررة من قبل السلطات العمومية للحد من انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح البلاغ أن نسبة المشاركة العامة، بعد إغلاق جميع مكاتب التصويت على الساعة السادسة مساء، بلغت 14، 93 في المائة موزعة على 40، 91 في المائة على صعيد هيئة قضاة مختلف محاكم الاستئناف، و80، 93 في المائة بالنسبة لهيئة قضاة مختلف محاكم أول درجة.

وسجلت مشاركة القاضيات في التصويت نسبة 87 في المائة على صعيد هيئة قضاة مختلف محاكم الاستئناف، و45، 92 في المائة بالنسبة لهيئة قضاة مختلف محاكم أول درجة.

وبالمناسبة، نوه المجلس الذي تابع باهتمام بالغ سير العمليات الانتخابية، بالأخلاق المهنية العالية التي تحلى بها القضاة الناخبون والمرشحون على السواء، خلال جميع مراحل هذه الانتخابات، والتي عبرت عن إرادة جماعية في الالتزام بقواعد الشفافية والنزاهة في اختيار ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

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