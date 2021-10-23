نسبة مشاركة مرتفعة..القضاة يصوتون بكثافة لاختيار ممثليهم بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

2021-10-23 / 8:18 مساءً
0
هبة بريس -

صوت القضاة بكثافة لاختيار ممثليهم بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في الانتخابات التي جرت ، اليوم السبت ، حيث بلغت نسبة المشاركة 14، 93 في المائة.

وحسب بلاغ للمجلس، فإن انتخابات ممثلي القضاة به، والتي جرت ب24 مكتب تصويت بسائر محاكم الاستئناف العادية بربوع المملكة، مرت في جو من المسؤولية والانضباط واحترام قيم الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، مع مراعاة تامة للضوابط القانونية والأخلاقيات المهنية والتدابير الاحترازية المقررة من قبل السلطات العمومية للحد من انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح البلاغ أن نسبة المشاركة العامة، بعد إغلاق جميع مكاتب التصويت على الساعة السادسة مساء، بلغت 14، 93 في المائة موزعة على 40، 91 في المائة على صعيد هيئة قضاة مختلف محاكم الاستئناف، و80، 93 في المائة بالنسبة لهيئة قضاة مختلف محاكم أول درجة.

وسجلت مشاركة القاضيات في التصويت نسبة 87 في المائة على صعيد هيئة قضاة مختلف محاكم الاستئناف، و45، 92 في المائة بالنسبة لهيئة قضاة مختلف محاكم أول درجة.

وبالمناسبة، نوه المجلس الذي تابع باهتمام بالغ سير العمليات الانتخابية، بالأخلاق المهنية العالية التي تحلى بها القضاة الناخبون والمرشحون على السواء، خلال جميع مراحل هذه الانتخابات، والتي عبرت عن إرادة جماعية في الالتزام بقواعد الشفافية والنزاهة في اختيار ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of المغرب تمكن من القضاء على مرض شلل الأطفال بفضل عملية التلقيح والتشخيص المبكر

المغرب تمكن من القضاء على مرض شلل الأطفال بفضل…

2021-10-23 / 9:29 مساءً
Photo of منيب :فرض الزامية جواز التلقيح ، تجاوز للصلاحيات الدستورية “

منيب :فرض الزامية جواز التلقيح ، تجاوز للصلاحيات الدستورية…

2021-10-23 / 9:15 مساءً
Photo of سفيان الجزائري اصطاده الأمن بطنجة بعد أن دوّخ الانتربول

سفيان الجزائري اصطاده الأمن بطنجة بعد أن دوّخ الانتربول

2021-10-23 / 7:49 مساءً
Photo of الاستعمال العلاجي والصناعي “للكيف” يعزز دينامية الاقتصاد المغربي

الاستعمال العلاجي والصناعي “للكيف” يعزز دينامية الاقتصاد المغربي

2021-10-23 / 6:37 مساءً
Photo of الحسيمة ..العثور على جثة مرشح للهجرة بسواحل المدينة

الحسيمة ..العثور على جثة مرشح للهجرة بسواحل المدينة

2021-10-23 / 6:26 مساءً
Photo of أمن الرباط ينفي اعتداء شرطي على نادل مقهى بسبب جواز التلقيح

أمن الرباط ينفي اعتداء شرطي على نادل مقهى بسبب…

2021-10-23 / 5:27 مساءً
Photo of الصحة: أزيد من 968 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

الصحة: أزيد من 968 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة…

2021-10-23 / 5:08 مساءً
Photo of نقابة: تقييد الولوج للفضاءات العامة يمس بالحقوق الدستورية للمواطنين

نقابة: تقييد الولوج للفضاءات العامة يمس بالحقوق الدستورية للمواطنين

2021-10-23 / 5:03 مساءً
Photo of تسجيل 424 إصابة و6 وفيات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 424 إصابة و6 وفيات جديدة بكورونا خلال 24…

2021-10-23 / 4:28 مساءً
Photo of سرقوا وكالات لتحويل الأموال ومحلات تجارية.. توقيف 4 أشخاص بالبيضاء

سرقوا وكالات لتحويل الأموال ومحلات تجارية.. توقيف 4 أشخاص…

2021-10-23 / 4:00 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق