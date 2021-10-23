البرلمان العربي يرحب ببيان مجلس الأمن المندد بهجمات الحوثيين ضد السعودية

هبة بريس - وكالات

رحب البرلمان العربي اليوم السبت، بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي، الذي ندد بهجمات ميليشيا الحوثي ضد السعودية ومنشآتها المدنية والتي تعكس إصرارها على رفض الدعوات إلى وقف إطلاق النار ، والإنخراط في العملية السياسية لعودة الأمن والإستقرار إلى اليمن.

وأكد البرلمان العربي أهمية توقيت صدور هذا البيان الرئاسي عن مجلس الأمن، مشيرًا إلى أنه يعكس دعمًا دوليًا للجهود التي تبذلها السعودية للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية ووقف تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب اليمني نتيجة ممارسات جماعة الحوثي وانتهاكها للقوانين الدولية كافة.

واعتبر البرلمان العربي أن هجمات جماعة الحوثي المتكررة تعكس إصرارها على رفض الدعوات إلى وقف إطلاق النار في اليمن، والانخراط في العملية السياسية لعودة الأمن والاستقرار إلى اليمن

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0