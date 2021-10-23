تهمة قتل 6 من أقربائها..إدانة موظفة سابقة في الشرطة بجنوب إفريقيا

2021-10-23 / 8:17 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أدانت محكمة بجنوب إفريقيا الموظفة السابقة في الشرطة روزماري ندلوفو بقتل 6 من أقربائها للحصول على تأمينات حياتهم.

وقال رامارومو موناما رئيس محكمة محافظة غاوتينغ حسب موقع “News24″، إن ندلوفو البالغة من العمر 46 عاما أدينت بقتل 6 من أقربائها واستئجار مغتالين وممارسة الاحتيال للحصول على المدفوعات من تأمينات حياتهم.

وأوضح موناما أن الجرائم نفذت بين 2012 و2017، وأن الشرطية السابقة حصلت على نحو 100 ألف دولار من تأمينات أقربائها الذين تم قتلهم.

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