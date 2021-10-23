سفيان الجزائري اصطاده الأمن بطنجة بعد أن دوّخ الانتربول

هبة بريس- مكتب طنجة

أنهى أمن طنجة ، ليلة أمس الجمعة، مسلسل فرار عضو “كارتيل المخدرات” الدولي ، سفيان حمبلي الملقب “بالجزائري”، داخل مصحة خاصة حيث كان يتلقى العلاج من اصابات على مستوى اليد بمنطقة أشقار يعتقد أنها من تنفيذ عصابة منافسة .

وبحسب المعطيات التي حصل عليها الموقع فان المصالح الأمنية بطنجة بمجرد توصلها بمعلومات دقيقة عن تواجد االمعني بالأمر باحدى المصحات الخاصة وسط مدينة طنجة ، تم تطويق جميع مرافق المصحة وتعيين حراسة مشددة لمنع فرار المدعو “حمبلي” والملقب ب”سفيان الجْزايري” بعد أن دوخ لفترة طويلة شرطة الانتربول ومعها السلطات الفرنسية .

وبحسب بلاغ الأمن فقد تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، أمس الجمعة، من ضبط مواطن فرنسي من أصول جزائرية، يبلغ من العمر 47 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا التهريب الدولي للمخدرات في إطار شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية، والتزوير واستعماله في سندات الهوية.

وذكر البلاغ، اليوم السبت، أن مصالح الأمن الوطني بمدينة طنجة كانت قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية ولوج المشتبه فيه لمصحة خاصة باستعمال وثائق هوية ألمانية مزورة، بسبب إصابته بجروح خطيرة بواسطة السلاح الأبيض، حيث أسفرت الأبحاث المنجزة وعمليات التنقيط عن تشخيص هويته الحقيقة والكشف عن مذكرات البحث المسجلة في حقه على الصعيدين الوطني والدولي.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الأبحاث والتحريات أوضحت أن المشتبه فيه يشكل موضوع مذكرات بحث وطنية صادرة عن كل من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان في قضايا التهريب الدولي للمخدرات، كما يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية في يونيو 2021 من أجل الاتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال واقتراف اعتداءات جسدية خطيرة.

ووفق البلاغ، فإن المشتبه فيه المصاب يخضع حاليا للعلاجات الضرورية بالمستشفى تحت إجراءات الحراسة الأمنية، وذلك في انتظار إخضاعه للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع أنشطته الإجرامية المرتبطة بالتهريب الدولي للمخدرات وغسيل الأموال، بالإضافة إلى توقيف جميع المتورطين في تعريضه للاعتداء الجسدي، ورصد خلفيات ودوافع هذا الاعتداء.

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