انهاء الجدل..مرسوم يلحق “مندوبية حقوق الانسان “بوزارة العدل

2021-10-23 / 7:02 مساءً
1
هبة بريس - الرباط

بعد الجل الذي رافق غياب وزارة حقوق الانسان عن تشكيلة حكومة عزيز أخنوش المعينة، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أنه تم إلحاق المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان بوزارة العدل التي يقودها عبد اللطيف وهبي .

وجاء في المادة الثالثة من المرسوم، الذي تضمن إمضاء رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووقعه وزير العدل بالعطف: “تلحق المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بوزارة العدل، ويتولى وزير العدل السلطة على مجموع هياكل وسيمارس عبد اللطيف وهبي الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. كما سيمارس مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها والنهوض بها، وفي مجال القانون الدولي الإنساني؛ وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية”

وأثار غياب وزارة حقوق الإنسان عن تشكيلة الحكومة الجديدة نقاشا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث رأى البعض أن هذا الإلغاء يصب في اتجاه تكريس تراجعات حقوقية ، بينما اعتبر آخرون أن هذا الإلغاء إيجابي لأن حقوق الإنسان لا تحتاج لوزارة بل يجب أن تكون ممارسة دولة وحكومة بكل قطاعاتها.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of تدريبات عسكرية لمكافحة الارهاب ..الجيش المغربي يجري أول مناورات مع نظيره الباكستاني

تدريبات عسكرية لمكافحة الارهاب ..الجيش المغربي يجري أول مناورات…

2021-10-23 / 6:09 مساءً
Photo of الملك ل” العثماني”: “نقدر ما بذلتموه من جهود محمودة”

الملك ل” العثماني”: “نقدر ما بذلتموه من جهود محمودة”

2021-10-23 / 5:38 مساءً
Photo of بنكيران: الأمانة العامة المقبلة ستكون إزاء معالجة وضعية معتلة

بنكيران: الأمانة العامة المقبلة ستكون إزاء معالجة وضعية معتلة

2021-10-23 / 3:42 مساءً
Photo of المغرب الأول إفريقيا من حيث البنية التحتية

المغرب الأول إفريقيا من حيث البنية التحتية

2021-10-23 / 3:16 مساءً
Photo of دعم السعودية وقطر ل”مغربية الصحراء” يصيب “الكابرانات” بالسعار

دعم السعودية وقطر ل”مغربية الصحراء” يصيب “الكابرانات” بالسعار

2021-10-23 / 2:17 مساءً
Photo of غواتيمالا: مبادرة الحكم الذاتي تبقى الأساس “ذي المصداقية” لحل “متفاوض بشأنه”

غواتيمالا: مبادرة الحكم الذاتي تبقى الأساس “ذي المصداقية” لحل…

2021-10-23 / 1:03 مساءً
Photo of بعد فرض جواز التلقيح بمجلس النواب.. ماء العينين: المؤسسة تتعرض لامتهان غير مسبوق

بعد فرض جواز التلقيح بمجلس النواب.. ماء العينين: المؤسسة…

2021-10-23 / 12:23 مساءً
Photo of مجلس الحسابات يمهل المترشحين 60 يوما للإدلاء بنفقات الحملات الإنتخابية

مجلس الحسابات يمهل المترشحين 60 يوما للإدلاء بنفقات الحملات…

2021-10-23 / 11:58 صباحًا
Photo of الصحراء المغربية: الكاميرون تدعو الى حل “توافقي” و”نهائي”

الصحراء المغربية: الكاميرون تدعو الى حل “توافقي” و”نهائي”

2021-10-23 / 11:22 صباحًا
Photo of الصحراء المغربية.. الأردن تجدد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي

الصحراء المغربية.. الأردن تجدد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي

2021-10-23 / 10:36 صباحًا

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق