المكسيك ..طوفان من المهاجرين يزحف نحو الولايات المتحدة الأمريكية

هبة بريس - وكالات

ذكرت وسائل الإعلام المكسيكية أن حشودا من المهاجرين غير الشرعيين اخترقوا طوقا أمنيا فرضته الشرطة في منطقة الحدود، واتجهوا شمالا قاصدين الحدود الأمريكية.

وأظهر مقطع مصور حشود المهاجرين الذين تحدثت عنهم وسائل الإعلام المكسيكية.

وأشارت قناة “Televisa” التلفزيونية إلى أن حوالي 4 آلاف مهاجر غادروا أمس مدينة تاباتشولا بولاية تشياباس جنوب المكسيك متجهين إلى العاصمة مكسيكو سيتي، بهدف الوصول إلى الحدود مع الولايات المتحدة.

وأوضحت القناة، أن “المهاجرين من هايتي وغواتيمالا وهندوراس والسلفادور وعدد من بلدان أمريكا اللاتينية الأخرى”.

واعترضت الولايات المتحدة في سبتمبر الماضي وحده 200 ألف مهاجر غير شرعي حاولوا اللجوء إليها.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0