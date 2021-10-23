تدريبات عسكرية لمكافحة الارهاب ..الجيش المغربي يجري أول مناورات مع نظيره الباكستاني

هبة بريس - الرباط

أجرت القوات المسلحة الملكية مناورات عسكرية برية مشتركة هي الأولى من نوعها مع الجيش الباكستاني، ببلدة “بابي ” في باكستان بعد مرور أشهر قليلة على مناورات بحرية جمعت الطرفين بمياه المملكة .

وكشف الجيش الباكستاني أن المناورات انتهت اليوم السبت رسميا بعد سلسلة من التدريبات العسكرية في مجال مكافحة الارهاب شملت عمليات ميدانية لمكافحة الأنشطة الإرهابية، بما في ذلك التطويق والتفتيش وتطهير المناطق المستهدفة، إلى جانب المعارك القريبة وتدخلات المسعفين العسكريين.

وكان السفير الباكستاني بالمغرب ، قد اكد في تصريح له سنة 2019، أن بلاده إحدى الدول الداعمة للمغرب في قضية الصحراء، مشددا على أن موقف إسلام أباد “واضح ولا لُبس فيه، وهو دعم الوحدة الترابية للمملكة”.

وأورد الدبلوماسي ذاته، أن بلاده تنظر بإيجابية لمخطط الحكم الذاتي في الأقاليم الصحراوية باعتباره مقترحا “واقعيا”، مبرزا تطلعها لتوسيع شراكتها مع الرباط لتشمل الصناعة والسياحة والدفاع.

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