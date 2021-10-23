الملك ل” العثماني”: “نقدر ما بذلتموه من جهود محمودة”

هبة بريس - الرباط

تلقى رئيس الحكومة السابق، سعد الدين العثماني، رسالة من الملك محمد السادس، عقب نهاية مهامه الحكومية.

ونشر العثماني على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك” صورة للرسالة الملكية معلقا عليها بالقول “تلقيتُ ببالغ الامتنان وجميل العرفان الرسالة الملكية التي أرسلها لي جلالة الملك محمد السادس نصره الله، بعد نهاية مهامي الحكومية.”

وأضاف “حفظ الله جلالة الملك، وأقر عينه بولي العهد الأمير الجليل مولاي الحسن، وحفظ المغرب وسائر بلاد الإسلام من الفتن والمحن، ورفع عنا هذا الوباء.”

ومما جاء في رسالة الملك ل”العثماني” :“وإذ نعبر لك عن تقديرها لما بذلته من جهود محمودة للاضطلاع بمهامك الحكومية السامية على أكمل وجه، بكل تفان واقتدار، والتزام صادق في خدمة المصالح العليا للوطن والمواطنين، فإننا نؤكد لك ما تحضى به لدى جنابنا الشريف من ثقة وعناية مولوية موصولة”.

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